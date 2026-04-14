۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

رونمایی از اثر گرافیکی «پدر هنر انقلاب» در کردستان

رونمایی از اثر گرافیکی «پدر هنر انقلاب» در کردستان

سنندج- همزمان با آغاز هفته هنر انقلاب اسلامی، خانه گرافیک حوزه هنری استان کردستان با تولید اثری هنری با عنوان «پدر هنر انقلاب» یاد و خاطره چهره‌های تأثیرگذار هنر انقلاب را گرامی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن هفته هنر انقلاب اسلامی، مجموعه خانه گرافیک حوزه هنری استان کردستان با تولید یک اثر گرافیکی مفهومی، به پاسداشت جایگاه هنر متعهد و نقش‌آفرینی هنرمندان انقلابی در تحولات فرهنگی کشور پرداخت.

ادای احترام به پیشگامان هنر انقلاب

این اثر با محوریت مفهوم «پدر هنر انقلاب» و با بهره‌گیری از تصاویر چهره‌های شاخص و نمادین، تلاش دارد نقش ماندگار هنرمندان متعهد در شکل‌گیری و تداوم جریان هنر انقلاب اسلامی را به تصویر بکشد.

رونمایی از اثر گرافیکی «پدر هنر انقلاب» در کردستان

در این پوستر، تلفیقی از تصاویر مردمی، نسل‌های مختلف و نمادهای انقلابی دیده می‌شود که بیانگر پیوند عمیق میان مردم و هنر متعهد است استفاده از عناصر بصری متنوع و ترکیب رنگی هدفمند، بر انتقال پیام هویت، ایثار و استمرار فرهنگی تأکید دارد.

نقش هنر در انتقال مفاهیم انقلاب

خانه گرافیک حوزه هنری کردستان با تولید این اثر، تلاش کرده است تا در قالب زبان هنرهای تجسمی، مفاهیم ارزشی و انقلابی را به نسل جوان منتقل کند و یادآور جایگاه هنر در تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد.

این اقدام در راستای برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، هویت ملی و تقویت جریان هنر متعهد در جامعه صورت گرفته است.

گفتنی است، هفته هنر انقلاب اسلامی هر ساله فرصتی برای بازخوانی نقش هنرمندان انقلابی و تجلیل از آثار و اندیشه‌های تأثیرگذار در این حوزه به شمار می‌رود و تولید چنین آثاری می‌تواند به تعمیق پیوند میان هنر و ارزش‌های فرهنگی در جامعه کمک کند.

    IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      دست مریزاد

