بسته حمایتی سازمان استاندارد برای تولیدکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشه رحمانی در بازدید و نشست با مدیران و کارشناسان شرکت های تولید کننده مواد غذایی وصنعت لبنیات اظهار کرد:هدف از این بازدید ها و نشست ها آشنایی با مسائل و مشکلات ایجاد شده در جریان جنگ رمضان و کمک وهم اندیشی برای برطرف کردن محدودیت ها با ارائه راهکارهای حمایتی در راستای تسهیل و استمرار در تولید همگام با رعایت استانداردها است.

وی با اشاره به نقش مهم تولیدکنندگان در تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط بحرانی، گفت: تولیدکنندگان در خط مقدم تامین امنیت غذایی کشور قرار دارند و تلاش آنان در این شرایط دشوار و در حفظ سنگر تولید قابل تقدیر است.

معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: باید به نحوی تلاش و برنامه ریزی کنیم که ضمن حفظ استانداردهای کیفی،تولید همچنان استمرار وپایدار باقی بماند.

بنا بر اعلام سازمان ملی استاندارد، وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری دستگاه‌های مرتبط، درصدد تدوین بسته حمایتی برای تولیدکنندگان در شرایط جنگی است و این سازمان آمادگی دارد موضوعات مطرح‌ شده را در کارگروه‌های تخصصی بررسی و برای رفع چالش‌ها اقدام کند.