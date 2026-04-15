تأکید استاندار خراسان جنوبی بر جلوگیری از تعطیلی معادن و حفظ اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در شورای معادن خراسان جنوبی با اشاره به سهم قابل توجه استان در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری معادن کشور اظهار کرد: خراسان جنوبی در بسیاری از شاخص‌های معدنی از جمله تعداد پروانه‌های اکتشاف، گواهی کشف و پروانه‌های بهره‌برداری، جزو استان‌های پیشرو کشور است.

وی با بیان اینکه بخش معدن یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه استان به شمار می‌رود، افزود: اقدامات انجام‌شده در این حوزه قابل تقدیر است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، مسیر توسعه آن هموارتر شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن گفت: خوشبختانه میزان تحقق این درآمدها در استان قابل قبول بوده و بخش قابل توجهی از آن در مناطق روستایی و پیرامون معادن هزینه شده که این روند باید تداوم یابد.

هاشمی همچنین بر اهمیت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی از سوی بهره‌برداران معادن تأکید کرد و ادامه داد: فعالیت‌های اجتماعی معادن باید هدفمند، شفاف و در راستای رفع مشکلات مناطق محلی باشد و اطلاع‌رسانی مناسبی نیز در این خصوص انجام شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های موجود در حوزه اشتغال کارگران معادن تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید شاهد بیکاری کارگران در این بخش باشیم و در صورت بروز هرگونه مشکل یا تعطیلی احتمالی، باید به سرعت برای به‌کارگیری مجدد نیروها در سایر بخش‌ها اقدام شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تأمین سوخت معادن از دیگر موضوعات مهم است، گفت: در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شده و تلاش می‌شود با مدیریت مصرف، فعالیت معادن بدون وقفه ادامه یابد.

هاشمی همچنین بر اولویت دادن به سرمایه‌گذاران بومی در واگذاری معادن تأکید کرد و افزود: حضور سرمایه‌گذاران محلی می‌تواند به توسعه پایدار، اشتغال‌زایی بیشتر و افزایش بهره‌وری در این بخش کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورای معادن خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر مسائل، ارائه راهکارهای عملیاتی و استفاده از ظرفیت تفویض اختیارات، می‌تواند به حل مشکلات این حوزه و تسریع در روند توسعه معدنی استان کمک کند.