به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد صادق ضیایی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای استان های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متقاضیانی که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور در زمان برگزاری این فراخوان موفق به ثبت‌نام در سامانه نشده‌اند، می‌توانند در بازه زمانی ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ تا ۱۱ اردیبهشت اقدام کنند.

وی اظهار کرد: مطابق این اطلاعیه، متقاضیان با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی https://sajed.iau.ir نسبت به ثبت‌نام در این فراخوان اقدام نمایند.

گفتنی است؛ این تمدید با هدف فراهم‌سازی فرصت برابر برای تمامی داوطلبان در نظر گرفته شده است.