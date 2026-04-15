۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

تمدید مهلت ثبت‌نام فراخوان جذب هیئت علمی پیوسته در دانشگاه آزاد

قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد در جذب هیئت علمی از تمدید مهلت ثبت‌نام در فراخوان جذب هیأت علمی پیوسته نوبت دوم سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد صادق ضیایی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور جذب هیات علمی، ممیزه و هیات امنای استان های دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متقاضیانی که به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور در زمان برگزاری این فراخوان موفق به ثبت‌نام در سامانه نشده‌اند، می‌توانند در بازه زمانی ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ تا ۱۱ اردیبهشت اقدام کنند.

وی اظهار کرد: مطابق این اطلاعیه، متقاضیان با مراجعه به سامانه ساجد به نشانی https://sajed.iau.ir نسبت به ثبت‌نام در این فراخوان اقدام نمایند.

گفتنی است؛ این تمدید با هدف فراهم‌سازی فرصت برابر برای تمامی داوطلبان در نظر گرفته شده است.

مهتاب چابوک

    • هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      مجلس و نهادهای نظارتی بر جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد در چندسال گذشته ورود کنند که نتایج عجیبی خواهند یافت !

