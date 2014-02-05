اختصاص یک درصد موجودی صندوق توسعه ملی به عشایر/ 10 درصد بودجه جهاد کشاورزی متعلق به عشایر است

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش عشایر در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: نظام ستم شاهی توجهی به خواسته های عشایر نداشت ولی انقلاب اسلامی عزت را به این قشر پر تلاش بازگرداند.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: عشایر کشور در بخش های تولید، كشاورزی و خدمات با كمترین امكانات بیشترین خدمت را به مردم ارایه كرده اند.



وی ادامه داد: توجه و عنایت امام راحل و مقام معظم رهبری به این قشر زحمت کش و ولایت مدار انقلاب، نشان از عمق علاقه رهبری به عشایر است و آنها نیز در صحنه های مختلف پایبندی خود را به آرمان ها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند و عشاير قهرمان در صحنه‌هاي مختلف انقلاب حضوري چشمگير داشته و آماده دفاع از آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي هستند.



نقوی حسینی با اشاره به این که عشایر همواره پشتیبان اسلام و روحانیت هستند گفت: استحکام اعتقادی عشایر و یکپارچگی آنها در دفاع از قرآن و اسلام عزیز مثال زدنی است و ما باید قدر این نعمت الهی را که همانا وحدت و همدلی در بین اقشار مختلف است بدانیم.



نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عشاير کشور با هوشياري و پيروي از ولايت فقيه در دوران دفاع مقدس رشادت‌هاي كم نظيري را از خود به جاي گذاشتند و امروز نيز با تبعيت از منويات رهبر معظم انقلاب براي دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي آماده هرگونه جانفشاني هستند.



وی بیان داشت: بعد از انقلاب اسلامی عشایر غیور با الهام از فرامین رهبری با جانفشانی های خود اجازه ندادند دشمنان با شرارت در منطقه به غارت بپردازند و از روحانیون و مردم منطقه سو استفاده کنند.



این مسئول با اشاره به خدمات خوب دولت در مناطق عشایری در چند سال گذشته گفت: شایستگی های عشایر که امید و ذخایر انقلاب هستند در خور تقدیر و ارائه خدمات است و باید بیشتر از این مورد توجه قرار گیرند.



نقوی حسینی تأکید کرد: در بررسی بودجه سال 1393 تصمیمات خوبی در حوزه عشایر گرفته شد به طوری که مجلس تصویب کرد که یک درصد پول صندوق توسعه ملی فقط به تسهیلات به عشایر کشور اختصاص پیدا کند.



وی بیان داشت: از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که ده درصد کل بودجه جهاد کشاورزی خاص عشایر باشد و در جای دیگری هزینه نگردد که این امر باعث رشد توانمندی های عشایر می شود.