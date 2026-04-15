پیچش عطر خدمت رضوی با آغاز دهه کرامت؛ اجرای ۴۷ عنوان برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ابراهیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری ویژه دهه کرامت اظهار کرد: دهه کرامت با میلاد حضرت معصومه(س) شروع و با میلاد امام رضا(ع) پایان می یابد.



مدیر کانون های خدمت رضوی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ایران مفتخر به وجود مضجع شریف امام رضا(ع) بیان کرد: قطعا فیوضاتی که از این درگاه به جامعه ایرانی رسیده قابل شمارش نیست.

ابراهیمی افزود: برنامه های دهه کرامت با محوریت حماسه مردمی در جنگ تحمیلی سوم برگزار می شود که در واقع این حماسه انقلاب سوم مردم ایران بود.

مدیر کانون های خدمت رضوی خراسان تأکید کرد: در روز اول دهه کرامت اجتماع دختران نوجوان با عنوان«معصومه های وطن» به یاد دختران شهید دانش آموز مدرسه میناب برگزار خواهد شد.

ابراهیمی با بیان اینکه برنامه شب شعری با عنوان «رواق دعبل» برگزار می شود، ادامه داد: این برنامه در شهرستان طبس با محوریت چهار استان خراسان جنوبی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

وی گفت: مردم در این ۴۴ روز خیابان ها را خالی نکردند و در واقع این حماسه سوم فراتر از سن و جنسیت رقم خورد که یک افتخار محسوب می شود.

مدیر کانون های خدمت رضوی خراسان جنوبی اظهار کرد: برنامه «نذرخون» خادمیاران، میثاق با شهدا و غبارروبی گلزار شهدا، حضور در زندان ها و تلاش برای آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، برپایی اردوی جهادی و....از دیگر برنامه های دهه کرامت است.

ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر خادمیاران رضوی در میدان مادر بیرجند و در تجمعات شبانه مردمی ۳-۴ موکب برپا کرده اند.

وی افزود: برای تجمعات میدان اجتماعات شهید رئیسی نیز برنامه ریزی شده که اجرای برنامه ها را یک شب خادمیاران بر عهده بگیرند و برای زمان آن نیز برنامه ریزی شده است.

مدیر کانون های خدمت رضوی خراسان جنوبی یادآور شد: در مجموع ۴۷ سرفصل برنامه طی دهه کرامت در استان برگزار می شود.