خرید گندم و کلزا در خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صالحی‌نسب پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: از آغاز فرآیند خرید تاکنون ۶ هزار و ۶۷۸ تن گندم و یک‌هزار و ۴۹۹ تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی گفت: تمامی گندم تحویلی تاکنون از شهرستان هندیجان دریافت شده و کلزا نیز از کشاورزان سه شهرستان بهبهان، شوش و کارون خریداری شده است. در روزهای آینده خرید این دو محصول راهبردی در تمامی شهرهای استان آغاز خواهد شد.

مدیر تعاون روستایی خوزستان توضیح داد: در حال حاضر ۶۷ مرکز برای خرید گندم و ۲۶ مرکز برای خرید کلزا فعال شده‌اند و تمام تلاش مجموعه تعاون روستایی، انجام خریدی دقیق، باکیفیت و بدون وقفه از کشاورزان است.