به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، در جریان بازدیدهای میدانی از بخشهای مختلف ناوگان حملونقل عمومی، از فعالیت مؤثر، منظم و پر تلاش مدیران و کارکنان این حوزه در شرایط حساس و نگرانکننده کشور قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد مطلوب مجموعه مترو در این روزها گفت: در بازدیدهای انجامشده، از جمله بازدید از خط ۴ مترو، شاهد تلاش گسترده و مسئولانه مدیران و کارشناسان، عوامل فنی و راهبران مترو بودیم که با وجود شرایط خاص، خدمترسانی به شهروندان را بدون وقفه ادامه دادند و با ارائه خدمات رایگان، نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد مردم ایفا کردند.
تشکری هاشمی همچنین به اقدام انجامشده در عادیسازی سرفاصله حرکت قطارها اشاره کرد و افزود: بازگشت سرفاصلهها به وضعیت عادی و کاهش سرفاصله قطارها از ابتدای هفته همزمان با شروع گسترده فعالیت بنگاههای تجاری، اقدامی مهم در راستای مدیریت جمعیت مسافران و کاهش نگرانیهای شهروندان بود که با برنامهریزی دقیق و تلاش مستمر کارکنان مترو محقق شد.
وی همچنین به تمیزی و آراستگی ایستگاههای مترو در این شرایط اشاره کرد و آن را حاصل تلاش شبانهروزی کارکنان این مجموعه دانست.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران در ادامه از زحمات مدیران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی نیز تقدیر کرد و گفت: ناوگان اتوبوسرانی و رانندگان اتوبوس، بهویژه در خطوط اتوبوس تندرو (BRT)، در این روزها با حداکثر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند چرخه حملونقل عمومی در شهر دچار اختلال شود.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای رانندگان تاکسی افزود: رانندگان تاکسی نیز در شرایط سخت و نگرانکننده، با احساس مسئولیت بالا، خدمترسانی به شهروندان را متوقف نکردند و در کنار سایر بخشهای حملونقل عمومی، نقش مهمی در جابهجایی مسافران ایفا کردند.
تشکری هاشمی تأکید کرد: با وجود همه محدودیتها و نگرانیهای موجود، حملونقل عمومی در تهران متوقف نشد و همچون گذشته به فعالیت خود ادامه داد که این موضوع نشاندهنده تعهد، مسئولیتپذیری و روحیه جهادی مدیران و کارکنان این حوزه است.
وی در پایان با قدردانی مجدد از مجموعه مدیران و کارکنان مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی، خاطرنشان کرد: تداوم خدمترسانی در چنین شرایطی، نماد همدلی و تلاش جمعی برای حفظ آرامش و رفاه شهروندان است و شایسته قدردانی و حمایت جدی از سوی مدیریت شهری و مردم خواهد بود.
