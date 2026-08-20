به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: امروز در مناطقی از شرق گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات واقع در شمال غرب کشور گاهی ورزش باد و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی شده است. همچنین از ساعات بعد از ظهر و نیمه شب در جنوب کشور در ارتفاعات هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس هم گاهی رگبار رعد و برق رخ می‌دهد.

گودرزی از وزش باد و گردوخاک در شرق و جنوب شرق کشور خبر داد و افزود: فردا شدت این باد و گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است که سبب کاهش دید در جاده های مواصلاتی این مناطق می‌شود.

وی ادامه داد: آب‌های شمال و جنوب کشور در روزهای آینده مواج و متلاطم است. سایر مناطق کشور جوی آرام را خواهند داشت.

به گفته گودرزی، از فردا جمعه تا اوایل هفته آینده، هوا در بیشتر مرزهای کشور خنک تر خواهد شد. تهران هم از این قاعده مستثنا نیست.

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: تهران برای امروز آسمانی صاف دارد. بعد از ظهر افزایش باد همراه با احتمال گرد و خاک برای بخش های غربی و جنوبی استان پیش‌بینی شده است. پیشینه دمای امروز تهران به ۴۰ درجه می‌رسد و دمای پایتخت در روزهای آتی کاهش می‌یابد.