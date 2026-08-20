نفت آمریکا از ۸۵ دلار گذشت؛ برنت در محدوده ۹۲ دلار معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه با تداوم رشد هفتگی و تحت تأثیر افزایش ریسکهای عرضه در خاورمیانه، در محدودههای بالاتری معامله شد.
هر بشکه نفت خام آمریکا با افزایش ۰.۶۸۸ دلاری، معادل ۰.۸۲ درصد، به ۸۵.۰۷۸ دلار رسید. نفت برنت دریای شمال نیز با رشد ۰.۷۸۶ دلاری و افزایش ۰.۸۶ درصدی، در سطح ۹۲.۴۰۶ دلار قرار گرفت.
بازار نفت در هفته جاری بیش از ۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است؛ روندی که در پی افزایش نااطمینانی درباره جریان عرضه نفت و حملونقل انرژی در منطقه شکل گرفته است. با این حال، تولیدکنندگان حوزه خلیج فارس همچنان بخشی از محمولههای نفتی خود را از مسیرهای جایگزین و کانالهای حملونقل دیگر جابهجا میکنند.
در سوی دیگر بازار، تازهترین دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان میدهد ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۴.۴ میلیون بشکه افزایش یافته است؛ عاملی که میتواند از شدت رشد قیمتها بکاهد. در مقابل، ذخایر فرآوردههای میانتقطیر آمریکا ۱.۵ میلیون بشکه کاهش یافته و به پایینترین سطح در بیش از یک ماه گذشته رسیده است.
در بازار فرآوردهها نیز قیمت گاز طبیعی با افت ۱.۰۵ درصدی به ۲.۷۸۴۴ دلار رسید. بنزین و نفت گرمایشی نیز بهترتیب ۱.۲۲ درصد و ۰.۱۳ درصد کاهش قیمت داشتند.
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