به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از اجرای مشوق‌های جدید برای نیروگاه‌های دارای تولید حداکثری و بدون خروج اضطراری در روزهای باقی‌مانده تابستان خبر داد و گفت: این نیروگاه‌ها در اولویت پرداخت مطالبات قرار می‌گیرند و از تخصیص مضاعف ۲۰ درصدی منابع نقدینگی برخوردار خواهند شد.

رجبی مشهدی گفت: به دستور وزیر نیرو برای تقویت پایداری شبکه برق در روزهای اوج مصرف تابستان، نیروگاه‌هایی که تا پایان شهریورماه به‌صورت مستمر در مدار تولید باقی بمانند و با خروج اضطراری مواجه نشوند، مشمول مشوق‌های ویژه وزارت نیرو خواهند شد.

وی افزود: در راستای حمایت از نیروگاه‌های موفق در تولید حداکثری و تأمین نیاز مصرف کشور، واحدهای نیروگاهی واجد شرایط با معرفی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در اولویت پرداخت مطالعات برق تولیدی قرار می‌گیرند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: این نیروگاه‌ها همچنین در فرآیند تخصیص منابع برای پرداخت مطالبات بهای برق تولیدی در ماه‌های مرداد و شهریور، از ۲۰ درصد تخصیص مضاعف نقدینگی نسبت به روال موجود برخوردار خواهند شد.

رجبی مشهدی تأکید کرد: این مشوق شامل نیروگاه‌های دولتی نیز خواهد بود و ملاک اصلی بهره‌مندی از آن، استمرار تولید، آمادگی کامل واحدها، جلوگیری از خروج اضطراری و کمک مؤثر به تأمین برق پایدار کشور است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این سیاست، ایجاد انگیزه برای حفظ آمادگی نیروگاه‌ها، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و عبور موفق از روزهای باقی‌مانده تابستان است؛ نیروگاه‌هایی که در این دوره با تولید پایدار در کنار صنعت برق کشور بمانند، از حمایت و اولویت بیشتری در پرداخت مطالبات برخوردار خواهند شد.