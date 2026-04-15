مقاوم سازی نیمی از مسکن روستایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی ظهر چهارشنبه در نشست حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و استمرار تحریم‌ها اظهار کرد: در همین شرایط، ۶۵۰ طرح عمرانی در قالب برنامه‌های مختلف از جمله هفته دولت و دهه فجر در استان اجرا و با اعتباری بالغ بر ۱.۵ همت به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های این نهاد تنها به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، افزود: حضور مستمر نیروهای بنیاد مسکن در مناطق روستایی و محروم سبب شده تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی روستایی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران همچنین با اشاره به آخرین وضعیت مقاوم‌سازی واحدهای روستایی گفت: در حال حاضر ۵۹ درصد از خانه‌های روستایی استان مقاوم‌سازی شده و روند اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی و کاهش خسارت‌های احتمالی ادامه دارد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به بازسازی ساختمان بنیاد مسکن در شهرستان رامسر پس از آسیب‌های ناشی از اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاش مجموعه همکاران، این مرکز اداری بازسازی و فعالیت آن بدون وقفه از سر گرفته شد.

اجرای ۱۰ یادمان شهدای گمنام در مازندران

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه بنیاد مسکن به‌عنوان نهادی انقلابی و برخاسته از اندیشه امام خمینی(ره)، خدمات این مجموعه را تلاشی جهادی در مسیر خدمت به محرومان دانست.

سرهنگ محمدحسن سلامی با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی این نهاد در روستاها ارزشمند و اثرگذار است، اظهار کرد: آنچه امروز در مناطق مختلف استان انجام می‌شود، مصداقی از کار جهادی و باقیات‌الصالحات محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرده با ایجاد فشار و ناآرامی به اهداف خود برسد، اما حضور آگاهانه مردم و انسجام ملی موجب خنثی شدن این اقدامات شده است.

این مسئول ادامه داد: همراهی مردم در کنار تلاش نیروهای نظامی و امنیتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات و اقتدار کشور داشته و همچنان نیز عامل مهمی در شکست توطئه‌های دشمنان است.

سرهنگ سلامی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی بنیاد مسکن گفت: احداث یادمان‌های شهدا در روستاها اقدامی ماندگار در جهت تقویت هویت انقلابی است و تاکنون ۱۰ یادمان شهید گمنام با مشارکت این نهاد در استان ساخته و تکمیل شده است.