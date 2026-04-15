۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

مقاوم سازی نیمی از مسکن روستایی مازندران

ساری - مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با بیان اینکه ۶۵۰ پروژه عمرانی بنیاد مسکن استان به بهره‌برداری رسید از مقاوم‌سازی بیش از نیمی از واحدهای روستایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر احمدی ظهر چهارشنبه در نشست حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و استمرار تحریم‌ها اظهار کرد: در همین شرایط، ۶۵۰ طرح عمرانی در قالب برنامه‌های مختلف از جمله هفته دولت و دهه فجر در استان اجرا و با اعتباری بالغ بر ۱.۵ همت به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های این نهاد تنها به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، افزود: حضور مستمر نیروهای بنیاد مسکن در مناطق روستایی و محروم سبب شده تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی روستایی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران همچنین با اشاره به آخرین وضعیت مقاوم‌سازی واحدهای روستایی گفت: در حال حاضر ۵۹ درصد از خانه‌های روستایی استان مقاوم‌سازی شده و روند اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی و کاهش خسارت‌های احتمالی ادامه دارد.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به بازسازی ساختمان بنیاد مسکن در شهرستان رامسر پس از آسیب‌های ناشی از اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد و گفت: با تلاش مجموعه همکاران، این مرکز اداری بازسازی و فعالیت آن بدون وقفه از سر گرفته شد.

اجرای ۱۰ یادمان شهدای گمنام در مازندران

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه بنیاد مسکن به‌عنوان نهادی انقلابی و برخاسته از اندیشه امام خمینی(ره)، خدمات این مجموعه را تلاشی جهادی در مسیر خدمت به محرومان دانست.

سرهنگ محمدحسن سلامی با بیان اینکه فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی این نهاد در روستاها ارزشمند و اثرگذار است، اظهار کرد: آنچه امروز در مناطق مختلف استان انجام می‌شود، مصداقی از کار جهادی و باقیات‌الصالحات محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر کشور افزود: دشمن در مقاطع مختلف تلاش کرده با ایجاد فشار و ناآرامی به اهداف خود برسد، اما حضور آگاهانه مردم و انسجام ملی موجب خنثی شدن این اقدامات شده است.

این مسئول ادامه داد: همراهی مردم در کنار تلاش نیروهای نظامی و امنیتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ثبات و اقتدار کشور داشته و همچنان نیز عامل مهمی در شکست توطئه‌های دشمنان است.

سرهنگ سلامی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی بنیاد مسکن گفت: احداث یادمان‌های شهدا در روستاها اقدامی ماندگار در جهت تقویت هویت انقلابی است و تاکنون ۱۰ یادمان شهید گمنام با مشارکت این نهاد در استان ساخته و تکمیل شده است.

