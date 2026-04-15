به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام دامپزشکی، جلسه هماهنگی پیشنهاد تعرفههای خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی، معاونین این سازمان و نمایندگان سازمان دامپزشکی، سازمان شیلات و امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی دقیق تعرفههای سال گذشته، افزایش ۶۰ درصدی تعرفهها با هدف حفظ و بقای سازمان و حمایت از بخش خصوصی پیشنهاد شد.
عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی در این جلسه با تأکید بر پایین بودن تعرفههای پایه خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی اظهار کرد: تعرفههای فعلی جوابگوی هزینههای بخش خصوصی نیست و این موضوع چالش جدی در این بخش ایجاد کرده است.
مطلبی با بیان اینکه حداکثر تأمین مالی سازمان از طریق تعرفهها انجام میشود، تصریح کرد: برخی از این تعرفهها مربوط به خدمات ماده ۲ و برخی دیگر مربوط به ماده ۵ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی است. افزایش منطقی و درست این تعرفهها برای حفظ و بقای سازمان حیاتی است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پایان با توجه به شرایط اقتصادی کشور پیشنهاد کرد: اگرچه از نظر بنده تعرفهها باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد، اما با توجه به ملاحظات موجود، حداقل افزایش ۶۰ درصدی پیشنهاد میشود.
گفتنی است پس از بررسیهای کارشناسی و مشورت در خصوص تمامی موارد و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، ابتدا پیشنهاد ۸۰ درصد مطرح شد که در نهایت با توافق حاضران، افزایش ۶۰ درصد مشروط بر دفاع جامع و ابلاغ بدون تغییر پیشنهاد شد.
