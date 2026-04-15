۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های دامپزشکی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۵

جلسه هماهنگی پیشنهاد تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی سال ۱۴۰۵ برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی تعرفه‌های سال گذشته، افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌ها پیشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام دامپزشکی، جلسه هماهنگی پیشنهاد تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی، معاونین این سازمان و نمایندگان سازمان دامپزشکی، سازمان شیلات و امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی دقیق تعرفه‌های سال گذشته، افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها با هدف حفظ و بقای سازمان و حمایت از بخش خصوصی پیشنهاد شد.

عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی در این جلسه با تأکید بر پایین بودن تعرفه‌های پایه خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی اظهار کرد: تعرفه‌های فعلی جوابگوی هزینه‌های بخش خصوصی نیست و این موضوع چالش جدی در این بخش ایجاد کرده است.

مطلبی با بیان اینکه حداکثر تأمین مالی سازمان از طریق تعرفه‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: برخی از این تعرفه‌ها مربوط به خدمات ماده ۲ و برخی دیگر مربوط به ماده ۵ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. افزایش منطقی و درست این تعرفه‌ها برای حفظ و بقای سازمان حیاتی است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در پایان با توجه به شرایط اقتصادی کشور پیشنهاد کرد: اگرچه از نظر بنده تعرفه‌ها باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد، اما با توجه به ملاحظات موجود، حداقل افزایش ۶۰ درصدی پیشنهاد می‌شود.

گفتنی است پس از بررسی‌های کارشناسی و مشورت در خصوص تمامی موارد و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، ابتدا پیشنهاد ۸۰ درصد مطرح شد که در نهایت با توافق حاضران، افزایش ۶۰ درصد مشروط بر دفاع جامع و ابلاغ بدون تغییر پیشنهاد شد.

