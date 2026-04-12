به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز یکشنبه ۲۳ فروردین در دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهوری، با اشاره به این که برخی انبار کالاهای اساسی مورد هدف حمله دشمن قرار گرفت، اظهار کرد: بنیه امنیت غذایی کشور بسیار محکم است و با این حملات خدشه‌ای به آن وارد نمی‌شود، البته انصافاً شوق و عزم و اراده ملی مردم ستودنی است و همه پای کار ایران ایستادند.

وی با اشاره به تاثیرات منفی جنگ و تخریب صنایع فولاد و پتروشیمی کشور گفت: صنعت بسته‌بندی کالاهای اساسی از توقف این نوع صنایع متاثر شده است، البته با برنامه‌ریزی به دنبال راه‌های جایگزین برای تسهیل بسته‌بندی و توزیع کالاهای اساسی هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: شرایط جنگ منطقه‌ای و توقف تولیدات پتروشیمی مانند کود اوره باعث افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی شده است، البته با پیش‌بینی‌های قبلی، ۲ میلیون تومان کود خریداری شده که به سرعت روند توزیع آن در کشور آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: حدود ۱۱ میلیون تن - تقریبا ۱۲ کشتی - ذرت خریداری شده است که با توجه به افزایش حمل‌ونقل و بیمه جنگ قیمت کنونی نسبت به ۳ ماه آینده، با قیمت مناسب‌تری خریداری شده است.

نوری قزلجه به ذخایر مناسب کالاهای اساسی در انبارهای راهبردی و احتیاطی اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان بخش کشاورزی در طول جنگ با عزم ملی پای کار امنیت غذایی کشور آمدند، اصناف و اتحادیه‌ها همراهی کردند، کسی به دنبال سودجویی بیشتر نبود، ثبات قیمت، انصاف، تخفیف و افزایش ساعات کار در محل عرضه‌ مواد غذایی در سراسر کشور، در بازار آرامش و ثبات و رضایتمندی مردمی ایجاد کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ تحمیلی سوم به ویژه رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بیان کرد: بیش از ۷۵ نفر از کارکنان، فعالان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در جنگ اخیر شهید شدند، ۶ نفر در سازمان منابع طبیعی و یک نفر شهید در سازمان امور اراضی در حمله هوایی دشمنان به شهادت رسیدند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توسعه روابط با کشورهای همسایه گفت: با همه محدودیت‌ها، ظرفیت حمل‌ونقل در دریاچه خزر با کشتی‌های کوچک با ظرفیت ۵ هزار تن، اما حداکثر ظرفیت کریدورهای منطقه را هم فعال کردیم و در ماه‌های آینده نیز فعال‌تر خواهد شد.

وی به توسعه تزانزیت در مسیر زمینی و ریلی اشاره کرد و افزود: تا چند هفته آینده مسیر حمل‌ونقل از آسیای مرکزی هم گسترش می‌یابد، مسیر ترکیه را فعال کردیم و روزانه ۱۲۰۰ تن کالای اساسی از بندر مرسین ترکیه وارد ایران می‌شود.

نوری قزلجه به ظرفیت مناطق آزاد تجاری اقتصادی در شمال کشور اشاره و تصریح کرد: قرار شد یک ناوگان حمل‌ونقل زمینی و ریلی برای کالاهای اساسی از منطقه آزاد ماکو از سمت ترکیه راه‌اندازی شود که به تامین امنیت غذایی کشور بسیار کمک می‌کند.

وی با بیان این که مراودات سه‌جانبه ایران، روسیه و چین از هفته گذشته عملا شکل گرفته است، اظهار کرد: مسیرهای ترانزیت از قاره آمریکا کوتاه‌تر و مقرون به صرفه‌تر شده است، البته از ظرفیت‌های بندر امام خمینی (ره) و چابهار در شرق و غرب تنگه هرمز همچنان با قدرت کامل استفاده می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که سال گذشته حدود ۸ میلیون تن از بنادر خزر، کالای اساسی وارد کشور شد، گفت: ظرفیت واردات از بندر انزلی حدود ۱۵ میلیون تن است، اما ظرفیت حمل‌ونقل در دریای خزر و موجودی کالا اجازه فراتر را نمی‌دهد.

وی با بیان این که ۸۵ درصد نیاز بازار محصولات کشاورزی کشور در داخل تولید می‌شود، افزود: فقط ۱۵ درصد مایحتاج وارد کشور می‌شود؛ البته امسال بارندگی مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود که سال زراعی و تولیدات خوبی در پیش داشته باشیم.

نوری قزلجه به سوابق واردات گوشت قرمز از مسیر جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: سابقه همکاری خوبی با مغولستان و جمهوری آذربایجان داریم، از یک ماه آینده فصل تولید و واردات شروع می‌شود و این مسیر هم راه‌اندازی می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی به توسعه تجارت و ترانزیت با همسایگان اشاره کرد و افزود: سال گذشته به طور ویژه حجم تجارت در سواحل شمالی کشور و تردد کامیون‌ها افزایش یافت که برای ساکنان و فعالان اقتصادی استان‌های شمالی این تحول کاملا محسوس بود، این روند امسال به ویژه در۶ ماهه دوم، فعال‌تر خواهد شد.