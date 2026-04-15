مشکلی در کمبود یا توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری، مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر عرضه کالاهای اساسی به میزان مکفی در کشور است و گزارشی از مشکلات کمبود یا توزیع کالاها نیست و فراوانی محصولات پروتئینی در فروشگاه‌ها مصداق همین امر است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها حاکی از آن است که میزان عرضه محصولات پروتئینی مازاد بر نیاز کشور است و غرفه‌های میادین و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که کمبودی در توزیع وجود ندارد که این امر ناشی از تلاش تولیدکنندگان و رعایت فرهنگ مصرف است.

جعفری با بیان اینکه مشکلی در تامین و توزیع کالا نداریم، افزود: گرچه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت بازار است و محصولات مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما فراوانی عرضه منجر به کاهش قیمت محصولات پروتئینی و تعادل بازار شده است.

وی از کاهش ۱۰۰ هزار تومانی گوشت قرمز و ۲۰ هزار تومانی گوشت مرغ در مراکز عمده مصرف خبر داد و گفت: قیمت کنونی هر کیلوگرم گوشت گوسفندی یک میلیون و ۲۵۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و گوشت مرغ ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان است‌.

این مسئول دولتی افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید تاکنون نیازی به توزیع ذخایر نبوده است و در صورت لزوم توزیع خواهد شد.

مدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه قیمت نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با ثبات است، تصریح کرد: با وجود اینکه یک میلیون تن نهاده در سامانه بازارگاه توزیع شده است، اما تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و از طرفی کالا به میزان مکفی در سامانه بازارگاه وجود دارد و در خصوص تولید و حمل کالا مشکلی گزارش نشده است.