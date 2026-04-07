به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۵ انجام شد. بازار خرید و فروش مواد غذایی از سوی مردم همچون روال معمول بوده و محصولات به اندازه کافی در دسترس است.
بازار گوشت مرغ
آخرین رصد هفتگی سال ۱۴۰۴ در هفته منتهی به ۲۸ اسفند هر کیلوگرم گوشت مرغ به ۳۱۵ هزار تومان رسید. این نرخ در هفته منتهی به ۱۸ فروردین به هر کیلوگرم بین ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان کاهش یافته است.
عرضه این ماده پروتئینی به بازار بیش از نیاز در حال انجام است به ویژه اینکه کالابرگ الکترونیک فروردین ماه برای بخشی از خانوارها ۱۵ فروردین شارژ شد.
در این بازار هر کیلوگرم گوشت بوقلمون نیز به مبلغ ۳۱۵ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار تخممرغ
قیمت هر شانه تخممرغ بین ۱.۸ گرم تا ۲ کیلوگرم نسبت به هفته پایانی اسفند ۱۴۰۴ تغییری نداشت.
هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بدون بستهبندی فروشگاهی با توجه به وزن آن بین ۲۷۹ تا ۳۹۰ متغیر است.
بازار گوشت قرمز
گوشت گوسفندی در بازار بین ۱.۷ تا ۲.۱ میلیون تومان به فروش میرسد. در این بازار هر کیلوگرم شقه گوسفندی ۱.۷ و ران گوسفندی ۲.۱ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
هر کیلوگرم گوشت گوساله بدون تغییر قیمت نسبت به هفته آخر اسفند بین یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان (سردست گوساله) و یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان (ران گوساله) متغیر است.
هر کیلوگرم گوشت قرمز چرخ کرده بین ۱.۱ تا ۱.۳ میلیون تومان در حال عرضه و فروش است.
همچنین هر دست کله و پاچه ۱.۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
بازار آبزیان
ماهی قزل آلا یکی از پروتئینهای دریایی ارزانقیمت در بین محصولات آبزیپروری است. در حال حاضر هر کیلوگرم قزل آلا حدود ۴۴۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در این بازار هر کیلوگرم میگو نیز ۹۸۰ هزار تومان به فروش میرسد.
بازار لبنیات
فرآوردههای لبنی تقریبا بدون تغییر قیمت در حال تولید و عرضه است. ایران در تولید انواع محصولات لبنی خودکفا و حتی جز کشورهای صادرکننده است.
کارخانجات بسیاری در کشور فعالیت دارد که بسته به کیفیت فرآوردهها، قیمتهای متنوعی دارند. در این بازار یک سطل ماست ۱.۵ گرم یکی از برندهای گران، تا پیش از سال جدید ۲۹۹ هزار تومان عرضه میشد و این نرخ در سال جدید به ۳۱۶ هزار تومان رسیده است.
هر بطری شیر کمچرب ۹۴۶ میلی لیتر ۷۲.۵۰۰ تومان قیمتگذاری شده که این عدد سوم اسفند ۱۴۰۴ به مبلغ ۷۰.۵۰۰ تومان قیمتگذاری شده بود. همین برند، هر بطری شیر پرچرب خود را بدون تغییر قیمت به مبلغ ۷۷.۵۰۰ تومان به فروش میرساند.
سایر بازارها
کنسرو ماهی پیش از سال جدید هر بطری ۱۸۰ گرمی ساده به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
عرضه انواع حبوبات بدون تغییر در حال انجام است. ماکارونی و رب گوجهفرنگی نیز با قیمتهای سال قبل در حال فروش است.
چای به عنوان نوشیدنی روزانه ایرانی هم با نرخ ۲۱۵ تا ۲۳۹ هزار تومان در هر بسته نوع ایرانی ۴۵۰ گرمی در حال عرضه است. نوع خارجی این نوشیدنی گرم در هر بسته ۵۰۰ گرمی نیز ۸۹۹.۹۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.
