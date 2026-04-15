محمدرضا صدیقپور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجهیکروزه درباره مشکلات وضعیت تولید جوجهیکروزه به خبرنگار مهر، گفت: در ۵ ماه گذشته ناملایماتی در واردات، تامین و قیمت نهادههای دامی به ویژه ذرت و کنجاله سویا وجود داشت؛ به طوری که تولید جوجهیکروزه از ۱۷۰ میلیون قطعه در آذر ۱۴۰۴ به ۱۰۰ میلیون قطعه در اسفند ۱۴۰۴ کاهش یافت.
وی افزود: در ۵ ماه گذشته به دلیل آگاهی برخی عوامل از تغییر نرخ ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی، نهاده دام و طیور کمیاب و گران شده و به تبع آن جوجهیکروزه به کندی و با ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت تمامشده جذب واحدهای پرورش مرغ گوشتی میشد.
وی اظهار کرد: وقتی خوراک طیور گران و کم میشود تولیدکننده مرغ گوشتی تمایلی به جوجهریزی نداشته و به طور موقت جوجهریزی را متوقف میکند تا خسارت کمتری ببیند.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجهیکروزه با بیان اینکه علیرغم مکاتبات مکرر در خصوص تحمیل خسارت و آسیب به گلههای مولد و عواقب بیتوجهی، طی ۵ ماه گذشته جوجهیکروزه ۱۰ تا ۳۰ درصد قیمت واقعی آن به فروش رسید، اضافه کرد: متاسفانه بخشی از تولید آسیب دید زیرا تولیدکنندگان جوجهیکروزه به عنوان پایه اصلی تولید گوشت مرغ توان خرید نهاده مصرفی واحد تولیدی خود را نداشتند که متاثر از این امر قیمت گوشت مرغ نیز تغییر کرد.
صدیقپور با اشاره به مکاتبات انجمن، تصریح کرد: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گلهها به دلیل عدم تامین دان در مرحله «قطع تولید اجباری موقت» یا تولکبری قرار گرفتند و در آن مقطع زمانی قیمت جوجه یکروزه به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته بود، در حالی که قیمت اعلامی بعد از تغییر نرخ ارز در سال گذشته ۶۶.۷۰۰ تومان بود.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجهیکروزه در ادامه با اشاره به همت تولیدکنندگان و استفاده از امکانات بخش خصوصی، یادآور شد: تولیدکنندگان با تلاش مضاعف در صورت تسهیل و رفع موانع قادر به تولید حداقل ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در ماه خواهند بود، البته برای تداوم تولید لازم است تامین نهاده دامی به موقع و به اندازه کافی انجام شود.
این مسئول صنفی تاکید کرد: قیمت مرغ زنده با توجه به تغییر و آزادسازی نرخ نهاده دامی در سال گذشته باید به ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم میرسید که به دلیل کاهش مصرف در بازار، اینگونه نشد.
وی افزود: مرغ زنده بین ۱۰ تا ۲۰ درصد زیر قیمت تمام شده به فروش رسید که انگیزه جوجهریزی را کاهش داد.
صدیقپور با بیان اینکه نرخ جوجهیکروزه طی ۵ ماه گذشته کمتر از ۲۰ هزار تومان بود، گفت: این در حالی است که نرخ ذرت و کنجالهسویا حدود ۴ تا ۵ برابر شده است (سویا از هر کیلوگرم ۲۰.۳۰۰ تومان پیش از دی ۱۴۰۴ به ۱۰۷ تا ۱۱۰ هزار تومان پس از آزادسازی نرخ ارز رسید). همچنین قیمت سایر فرآوردههای جانبی مانند واکسن ۲ برابر شد. بدیهی است با این تغییرات قیمتی مرغدار نمیتواند محصولات خود را زیر قیمت عرضه کند.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجهیکروزه در خصوص تامین مرغ کشور به میزان مورد نیاز و آمار جوجهریزی اردیبهشت ماه، گفت: تولید در ماه آینده بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون قطعه خواهد بود؛ اما ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی برای اقتصاد تولید، تمهیداتی بیاندیشد زیرا ۲ سال زحمت کشیده شد تا کشور در تولید تخممرغ نطفهدار و جوجهیکروزه به خودکفایی برسد.
