۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

اعلام نحوه ارائه خدمات تسهیلات دانشجویی و اعزام با هزینه شخصی

اعلام نحوه ارائه خدمات تسهیلات دانشجویی و اعزام با هزینه شخصی

اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان درخصوص ارائه خدمات تسهیلات دانشجویی و اعزام با هزینه شخصی در شرایط حاکم فعلی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان در اطلاعیه ای خطاب به متقاضیان امور تسهیلات دانشجویی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: با توجه به شرایط حاکم و اعلام مراجع مربوطه، این سازمان امکان بررسی و اعلام نظر در خصوص وضعیت پرونده نظام وظیفه دانشجویان ذکور از قبیل اعلام تایید پذیرش، فراغت، انصراف، تمدید و غیره را تا اطلاع ثانوی ندارد. لذا از مراجعه حضوری به سازمان خودداری گردد. درصورت تغییر شرایط اعلامی، مراتب طی اطلاعیه های بعدی به روز رسانی خواهد شد.

ضمنا تا اطلاع ثانوی بررسی و تاییدیه در سامانه میخک نیز صرفا جهت آن دسته از دانشجویان پسر که دارای معافیت تحصیلی معتبر هستند قابل اقدام خواهد بود.

زهرا سیفی

