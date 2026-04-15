به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که دیوان عالی این رژیم امروز موضوع برکناری «ایتمار بن‌گویر» وزیر افراطی و جنجالی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از سمت خود را بررسی می‌کند.

این دادخواست در پی مداخلات غیرقانونی بن گویر در عملکرد پلیس رژیم صهیونیستی صادر شده است.

یک رسانه عبری نیز گزارش داد که دادستان کل رژیم صهیونیستی از سازمان امنیت داخلی شاباک درخواست کرده تا اسنادی مربوط به بن‌ گویر ارائه دهد تا از درخواست ارائه ‌شده به دیوان عالی برای برکناری وی حمایت شود.

بن‌گویر با حمله به دیوان عالی، تلاش برای برکناری خود را «اقدامی ضد دموکراسی» توصیف کرده است.

دادگاه رژیم صهیونیستی به ‌دلیل نگرانی از بروز تنش و بی‌نظمی، حضور عمومی در جلسه را ممنوع کرده، اما این نشست به ‌صورت زنده پخش خواهد شد و اعضای کنست اجازه حضور در آن را خواهند داشت.

در پی آغاز جلسه، رسانه‌های عبری زبان از تشدید تنش‌ها در جلسه دیوان عالی رژیم صهیونیستی درباره بررسی برکناری «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی خبر دادند؛ این تنش‌ها به حدی بود که ۵ عضو کنست به ‌دلیل اهانت به دادگاه از جلسه اخراج شدند.

«سولبرگ» قاضی دادگاه در جریان این نشست، با اشاره به عملکرد بن‌گویر اعلام کرد که اطلاعات بسیار زیادی جود دارد که نشان می‌دهد عملکرد بن گویر به پلیس اسرائیل آسیب می‌زند. همزمان، شبکه ۱۲ عبری گزارش داد که یکی از راهکارهای پیشنهادی در دادگاه، بازگشت به چارچوب توافق قبلی میان مشاور حقوقی دولت و بن‌ گویر است.

بن‌گویر در اظهاراتی تند در دیوان عالی، این روند را غیردموکراتیک خواند و خواستار تحقیق و حتی بازداشت «بهاراو میارا» مشاور حقوقی کابینه و «رونین بار» رئیس شاباک شد. وی همچنین تلاش برای برکناری خود را کودتا از سوی دستگاه قضایی توصیف کرد.

این وزیر افراطی رژیم صهیونیستی با اعلام اینکه «دیوان عالی صلاحیت برکناری او را ندارد»، گفت که این روند ممکن است اسرائیل را به سمت بحران قانون اساسی و شکاف داخلی در شرایط جنگی سوق دهد.

در همین رابطه «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم که یکی دیگر از وزرای افراطی کابینه به شمار می‌رود ، اعلام کرد که در صورت صدور حکم دیوان عالی برای برکناری یک وزیر، کابینه نباید از آن تبعیت کند.

در طرف مقابل «یوآو سیگالوویچ» وزیر پیشین امنیت داخلی و عضو کنست رژیم صهیونیستی از حزب «یش عتید»، با انتقاد از ادامه فعالیت بن‌گویر، این وضعیت را بی‌سابقه توصیف کرده و هشدار داد که رفتارهای وی موجب سیاسی شدن پلیس و آسیب جدی به حقوق فردی شده است.