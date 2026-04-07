به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت خارجه مصر در بیانیهای هتک حرمت مسجد الاقصی توسط ایتمار بن گویر وزیر افراطی صهیونیست را تشدیدی خطرناک، تحریکآمیز و نقض آشکار قوانین بینالمللی و وضعیت تاریخی و حقوقی قدس شرقی دانست و تاکید کرد که مسجد الاقصی به طور کامل محل عبادت مسلمانان است و هرگونه تلاش برای تغییر این وضعیت، باطل و مردود است.
قاهره همچنین تصریح کرد که رژیم صهیونیستی هیچ حاکمیتی بر اراضی اشغالی از جمله قدس شرقی ندارد.
مصر ضمن ابراز نگرانی از ادامه محدودیتها علیه نمازگزاران، این اقدامات را نقض آزادی عبادت و عاملی برای افزایش تنشها در اراضی اشغالی توصیف کرد و بر لزوم احترام به نقش اوقاف اسلامی و قیمومت هاشمی در اداره مسجد الاقصی تاکید کرد.
وزارت خارجه ترکیه نیز هجمه بنگویر به مسجد الاقصی را تحریکآمیز و غیرقابل قبول خواند و اعلام کرد اقدامات کابینه بنیامین نتانیاهو علیه هویت تاریخی و حقوقی مسجد الاقصی مردود است.
ترکیه از جامعه جهانی خواست مسئولیت خود را برای تضمین دسترسی آزاد مسلمانان به مسجد الاقصی و رفع محدودیتهای اعمال شده بر عبادت در قدس شرقی ایفا کند.
مقامات رژیم صهیونیستی برای سی و نهمین روز متوالی، مسجد الاقصی و کلیسای قیامت را به بهانه شرایط اضطراری و امنیتی بسته نگه داشتهاند. این رژیم همزمان با بستن بخش قدیمی قدس، تدابیر شدید نظامی اعمال کرده و محدودیتهای گستردهای را در منطقه برقرار کرده است.
گزارشها حاکی است بنگویر از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۱۴ بار به مسجد الاقصی یورش برده است. همچنین گروههای موسوم به «هیکل» از ایام عید پسح عبری برای تحریک به یورشهای بیشتر و اجرای آیینهای خود در داخل مسجد الاقصی استفاده میکنند.
نظر شما