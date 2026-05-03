کیک تولد جنجالی وزیر صهیونیست+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، همسر ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تولد پنجاه سالگی وی را با دادن یک کیک جنجال برانگیز جشن گرفت.

بر اساس این گزارش، کیک تولد بن گویر با علامت طناب دار تزئین شده بود که نشان از قانون جنجالی اعدام اسرای فلسطینی دارد. روی این کیک نوشته شده بود: گاهی رؤیاها به حقیقت می پیوندند!

در این مراسم تعدادی از افسران ارشد پلیس رژیم صهیونیستی و عناصر امنیتی این رژیم حضور داشتند. منتقدان در رژیم صهیونیستی تاکید کردند که این مراسم بیشتر حامل پیام های سیاسی و تحریک آمیز بوده است.

چندی قبل کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در اقدامی خصمانه و ضدانسانی، پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را با اکثریت آرا تصویب کرد.

این پیش نویس درحالی تصویب شد که نهادهای حقوق بشری پیش از این درباره پیامدهای خطرناک و نقض فاحش قوانین بین‌المللی توسط رژیم صهیونیستی در قبال اسرا هشدار داده بودند.