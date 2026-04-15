ارتباط سلامت استخوان زنان با سلامت قلب

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «رافکا حسین»، محقق ارشد از دانشگاه تولین در نیواورلئان، گفت: «در حالی که مطالعات قبلی ارتباط بین بیماری‌های قلبی عروقی و خطر شکستگی را نشان داده‌اند، ما از میزان ارتباط آن با خطر شکستگی لگن شگفت زده شدیم.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «هر دوی این بیماری‌ها شایع و پرهزینه هستند و کاهش خطر هر دو می‌تواند زندگی افراد مسن را بهبود بخشد.»

مطالعه جدید بر روی دستگاه ارزیاب PREVENT، ابزاری برای ارزیابی خطر قلبی که توسط انجمن قلب آمریکا در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، تمرکز دارد. این دستگاه ارزیابی، خطر ۱۰ ساله و ۳۰ ساله یک فرد را برای بیماری قلبی تخمین می‌زند.

محققان داده‌های بیش از ۲۱۰۰۰ زن شرکت کننده در یک مطالعه تحقیقاتی سلامت مداوم را از طریق ارزیاب PREVENT بررسی کردند. سپس تیم، نمرات خطر قلبی آنها را با اینکه آیا دچار شکستگی استخوان شده‌اند یا خیر، مقایسه کرد.

این مطالعه نشان داد زنانی که در گروه پرخطر قلبی قرار داشتند، در مقایسه با زنانی که در گروه کم‌خطر قرار داشتند، ۹۳٪ بیشتر در معرض خطر شکستگی لگن بودند.

زنان گروه پرخطر همچنین زودتر از زنان گروه کم‌خطر دچار شکستگی لگن شدند- میانگین۱۵ سال در مقابل ۲۰ سال.

حسین گفت: «مراقبت از قلب و استخوان‌ها باید با هم مرتبط باشند.»

محققان گفتند تعدادی فرآیند بیولوژیکی وجود دارد که ممکن است سلامت قلب را به سلامت استخوان‌ها مرتبط کند، از جمله التهاب مزمن؛ تغییرات در نحوه استفاده بدن از کلسیم؛ و کاهش جریان خون به استخوان‌ها ناشی از گرفتگی عروق.

این تیم افزود که کاهش سطح استروژن پس از یائسگی نیز ممکن است خطر بیماری قلبی و از دست دادن استخوان را به طور همزمان افزایش دهد.

حسین در ادامه افزود: «بسیاری از همان عواملی که از قلب شما محافظت می‌کنند- فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی متعادل سرشار از کلسیم و ویتامین D، عدم استعمال دخانیات و مدیریت بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون بالا- به محافظت از استخوان‌ها نیز کمک می‌کنند.»

او گفت: «اگر به شما گفته شده است که با خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی با میزان متوسط یا بالا مواجه هستید، به خصوص اگر زن یائسه هستید، با توجه به درمان‌های مؤثر بسیاری که خطر شکستگی را کاهش می‌دهند، ممکن است ارزش داشته باشد که با پزشک خود در مورد غربالگری سلامت استخوان صحبت کنید.»

با این حال، محققان هشدار دادند که قبل از اینکه نمرات خطر قلبی به ابزارهای استاندارد برای ارزیابی خطر شکستگی اضافه شود، مطالعات بیشتری لازم است.