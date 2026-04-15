به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی معاون وزیر نفت از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مجتمع گاز پارس جنوبی بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، توکلی در بازدید میدانی از پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، از حضور حماسی همکاران شرکت ملی گاز ایران به‌ویژه کارکنان این مجتمع در روزهای جنگ تحمیلی سوم به‌منظور حفظ پایداری جریان گاز کشور تشکر کرد.

وی در جریان بازدید از پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم مجتمع گاز پارس جنوبی، پیشرفت اقدام‌های انجام‌شده و روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده را از نزدیک مشاهده و بررسی کرد.

پالایشگاه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم مجتمع گاز پارس جنوبی در جریان حمله ددمنشانه دشمن متجاوزکار در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ آسیب دیدند.