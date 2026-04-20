به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در جریان بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مجتمع گاز پارس جنوبی، عملکرد کارکنان این مجموعه در جنگ رمضان را نمونه‌ای بی‌بدیل از تعهد، تخصص، غیرت ملی و مدیریت حرفه‌ای توصیف و بیان کرد: کارکنان مستقر در پالایشگاه‌ها با شجاعت، جسارت و بدون لحظه‌ای عقب‌نشینی، با واکنش‌هایی به‌موقع و هماهنگ، امکان مدیریت شبکه و مهار بحران را فراهم کردند.

وی ادامه داد: آنچه در پارس جنوبی رخ داد فقط یک عملیات فنی نبود، بلکه جلوه‌ای از همدلی و باور جمعی بود که نشان داد سرمایه انسانی صنعت گاز ایران از چه توان و ظرفیتی برخوردار است.

بانک دانشی واقعی در صنعت گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: سرعت بازگشت پالایشگاه نخست به مدار تولید، نتیجه مستقیم تجربه عمیق، دانش انباشته و مسئولیت‌پذیری نیروهای عملیاتی بود؛ نیروهایی که سال‌ها در این منطقه حضور داشته و امروز به یک «بانک دانشی واقعی» تبدیل شده‌اند.

توکلی با اشاره به مدیریت یکپارچه وزارت نفت در روزهای پرتنش جنگ رمضان بیان کرد: نشست‌های روزانه وزیر نفت و هماهنگی متمرکز میان بخش‌های مختلف، با ایجاد وحدت فرماندهی، پشتوانه اصلی پایداری انرژی بوده و این انسجام به مدیریت فوری بحران کمک بسیاری کرد.

وی تأکید کرد: عملکرد کارکنان پارس جنوبی، اعتماد مدیریت ارشد وزارت نفت را بیش از گذشته تقویت کرد، چراکه هر زمان نیروهای پارس جنوبی قول زمانی بدهند، همان وعده نه‌تنها محقق می‌شود، بلکه زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده به نتیجه می‌رسد.

معاون وزیر نفت با ابلاغ پیام قدردانی وزیر نفت به کارکنان گفت: دست‌مریزاد و خسته‌ نباشید وزیر، قدردانی از صبر، وفاداری و تلاش بی‌وقفه شماست. آنچه امروز در پارس جنوبی رقم خورد، نشان داد سرمایه انسانی صنعت گاز ایران در سخت‌ترین لحظه‌ها، تکیه‌گاهی مطمئن و افتخاری ملی است.

بسیج امکانات برای بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده

بهنام میرزایی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نیز در این بازدید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان و شهدای صنعت نفت، بر نقش مؤثر آنان در حفظ جریان تولید و پایداری اقتصاد کشور تأکید کرد.

وی گفت: کارکنان و متخصصان پالایشگاه‌های سیزده‌گانه پارس جنوبی در دوران جنگ تحمیلی رمضان با رشادت و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، جریان تولید گاز را بدون وقفه حفظ کردند و مصرف‌کنندگان در سراسر کشور هیچ‌گونه اختلالی در تأمین گاز تجربه نکردند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به آغاز فرآیند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده تصریح کرد: با توجه به واگذاری پروژه بازسازی به این شرکت، تمام توان مدیریتی، مهندسی و اجرایی برای آغاز عملیات در کوتاه‌ترین زمان بسیج شده است.

میرزایی ظرفیت بالای مدیریتی و فنی در شرکت ملی گاز ایران را پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای دقیق و تسریع عملیات بازسازی دانست و تأکید کرد: با بهره‌گیری از دانش تخصصی کارکنان و امکانات موجود، روند بازسازی پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف بازگشت سریع‌تر به ظرفیت کامل تولید، به جدیت و با حداکثر توان در شرکت ملی گاز ایران دنبال می‌شود.

وی همچنین در نشست مشترک با مدیران چهار پالایشگاه آسیب‌دیده، با بررسی اقدام‌های اولیه، هماهنگی لازم در زمینه مراحل اجرایی بازسازی و آواربرداری را انجام داد.