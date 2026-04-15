محسن ایزدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم های ملی پاراتکواندوی آقایان و بانوان کشورمان در سمنان به مدت سه هفته خبر داد و بیان کرد: پیام خانلرخانی سرمربی تیم ملی پاراتکواندوی آقایان و عاطفه کشاورز سرمربی تیم ملی پاراتکواندوی بانوان کشورمان بر تمرین ملی پوشان نظارت دارند.

وی با بیان اینکه مرحله اول و دوم اردوی تیک ملی پارتکواندوی جمهوری اسلامی ایران در تهران و رشت برگزار و حالا سمنان میزبان مرحله سوم این رقابت ها است، افزود: ملی پوشان برای مسابقات انتخابی چین و همچنین قهرمانی آسیای مغولستان خود را آماده می‌کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان همچنین از شرایط خوب برگزاری اردوی تیم ملی پاراتکواندوی کشورمان در این استان خبر داد و ابراز کرد: سوم خردادماه مسابقات قهرمانی آسیا و چهارم خردادماه نیز کسب سهمیه ناگویان چین با حضور ملی پوشان جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

ایزدبخش با بیان اینکه تلاش شده تا بهترین امکانات مورد نیاز ورزشکاران در سمنان مهیا شود، ابراز کرد: امیدوار هستیم که ملی پوشان بتوانند در زمان باقی مانده تا مسابقات، آمادگی خوبی را کسب کنند.

وی با بیان اینکه ملی پوشان پاراتکواندوی مردان ایران اسلامی در این اردو شهرام صحراپیما، ابوالفضل ایمانی، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، امیرحسین علیزاده، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیر جودی، مهدی پوررهنما، علیرضا بخت، محمدجواد حسینیان و حامد حق‌شناس هستند، افزود: آیلار جامی، نرگس جوادی، زهرا سلطانی، رزا ابراهیمی، سحر قنبری، مریم عبدالله‌پور، زهرا رحیمی، لیلا میرزایی، پریماه تورانی، رومینا چمسورکی، مرضیه نصرالهی و زینب رضادوست نیز ملی پوشان بخش بانوان را تشکیل می دهند.