سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش باران در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نقاط شرقی و شهرستان‌های شاهرود و میامی طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت منتهی به ابتدای بیست و ششم فروردین ماه در رضوان میامی ۱۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، افزود: میزان بارندگی در فولاد محله مهدیشهر ۰.۴ میلیمتر و بادله کوه ۰.۷ میلیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان ادامه داد: طی ۲۴ ساعت اخیر همچنین حسین آباد کالپوش با ۳۱.۲ میلیمتر بیشترین بارش را در سراسر استان به نام خود ثبت کرده است.

مصطفوی با بیان اینکه در این بازه زمانی در کرنگ ۱۲.۷ میلیمتر بارش ثبت شده است، ابراز کرد: امروز چهارشنبه در نقاط مختلف استان سمنان شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید خواهیم بود.

وی درباره احتمال تداوم بارندگی‌ها در استان سمنان نیز افزود: طبق پایش نقشه های هواشناسی پیش بینی می شود فعالیت سامانه بارشی در استان تا پایان هفته ادامه داشته باشد.