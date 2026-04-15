اخبار ضد و نقیض درباره برقراری آتش بس در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از یک مقام سیاسی امنیتی عالی رتبه ایران اعلام کرد که با فشارهای جمهوری اسلامی آتش بس در لبنان از امشب برقرار خواهد شد. مدت زمان این آتش بس یک هفته و تا پایان آتش‌بس بین ایران و آمریکا خواهد بود.

المیادین به نقل از این منبع افزود: ممکن است نتانیاهو به عنوان یک عنصر خرابکار دوباره برای ناکام گذاشتن این توافق اقدام کند.

این در حالیست که کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام صهیونیست گفته است: ما هیچ تصمیم یا درخواستی در مورد آتش‌بس در لبنان دریافت نکرده ایم.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده است: کابینه امنیتی امشب درخواست آمریکا برای آتش‌بس موقت در لبنان را بررسی خواهد کرد.