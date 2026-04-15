۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۸

گرفتار شدن نظامیان صهیونیست در کمین رزمندگان لبنانی

رزمندگان لبنانی با گرفتار کردن نظامیان صهیونیست در یک کمین و درگیری با آنها از فاصله بسیار نزدیک یک دستاورد میدانی دیگر در جنوب این کشور محقق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی اذعان کردند که دست کم ۱۰ تن از نظامیان گردان ۱۰۱ وابسته به یگان چتربازان طی شب گذشته در درگیری با رزمندگان لبنانی از مسافت بسیار نزدیک در بنت جبیل زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش، بنت جبیل واقع در جنوب لبنان در حال حاضر محور اصلی درگیری با نظامیان صهیونیست به شمار می رود. رزمندگان لبنانی موفق شدند شب گذشته در درگیری با نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی دستاورد مهمی را ثبت کنند.

ارتش اشغالگر با وجود محاصره، حملات هوایی و توپخانه ای علیه بنت جبیل نتوانست هیچ دستاورد میدانی در این منطقه محقق کند. همچنین گزارش شده که عناصر دشمن بعد از ورود به یک منزل بمب گذاری شده در جنوب لبنان هدف قرار گرفتند.

خبرنگار شبکه المیادین تاکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی مجبور به کاهش تحرکات نظامیان خود و تعداد و تجهیزات آنها شده تا از افزایش خسارات و تلفات جلوگیری کند.

