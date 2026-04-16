۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

«اکوکمپ کویری» ظرفیت مغفول گردشگری سمنان؛ خلا بزرگ استان در حوزه کویر

سمنان- معاون گردشگری استان سمنان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر کویری این خطه، فقدان اکوکمپ‌های فعال را یکی از خلأهای بزرگ گردشگری استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهریان صبح پنجشنبه در نشست توسعه برنامه ریزی اکوکمپ های گردشگری در میراث فرهنگی سمنان اعلام کرد: سیاست جدید حوزه گردشگری استان بر تولید محتوای کوتاه، خلاقانه و اثرگذار با بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان، عکاسان و فیلم‌سازان حرفه‌ای متمرکز شده است، به‌گونه‌ای که حتی یک ویدیوی کوتاه بتواند انگیزه سفر را در مخاطب ایجاد کند.

وی افزود: در همین رابطه برگزاری فم‌تورهای تخصصی برای دعوت از فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا به‌عنوان سفیران گردشگری استان، در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی استان بیان کرد: اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌دلیل استقرار در مناطق بکر، خود به‌عنوان مقاصد گردشگری عمل می‌کنند و نقش مهمی در توزیع متوازن سفر دارند.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان اکوکمپ‌های کویری را از خلاهای بزرگ استان در حوزه گردشگری دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر کویری، کمبود اکوکمپ‌های فعال یکی از خلأهای مهم استان است که با تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و رفع موانع موجود، زمینه ایجاد و توسعه آن‌ها فراهم خواهد شد.

طاهریان به اهمیت حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی اشاره کرد و افزود: ثبت جهانی آثار تاریخی و معرفی روستاهای هدف گردشگری از اولویت‌های اصلی استان است، در همین راستا روستای قلعه‌بالا به‌عنوان یکی از گزینه‌های شاخص برای ثبت در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان مطرح شده و می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگران علاقه‌مند به فرهنگ بومی ایفا کند.

وی تصریح کرد: طراحی مسیرهای گردشگری در مناطق کوهستانی و بیابانی و همچنین تعریف سفرهای ترکیبی با استان‌های همجوار، در راستای پاسخ به نیازهای گردشگران امروز که به‌دنبال تجربه‌های متفاوت، هیجان‌انگیز و ماجراجویانه هستند، در حال انجام است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان همچنین به سیاست واگذاری بناهای تاریخی اشاره کرد و گفت: واگذاری این بناها و حتی برخی فضاهای اداری به بخش خصوصی با قراردادهای بلندمدت، با هدف احیای آن‌ها و ورود به چرخه خدمات گردشگری در حال پیگیری است.

طاهریان همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش و جذب سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و توانمندسازی فعالان این حوزه در حال اجرا است و با توجه به حضور دانشجویان خارجی و گردشگران آموزشی، برنامه‌ریزی شده از این ظرفیت به‌عنوان سفیران گردشگری برای معرفی استان در کشورهای مبدأ استفاده شود.

