به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اورسولا فون در لاین روز دوشنبه (۲۴ فروردین) در جمع خبرنگاران گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید همزمان با افزایش ۲۲ میلیارد یورویی (۲۵.۷۰ میلیارد دلاری) صورتحسابهای مربوط به واردات سوختهای فسیلی از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، درباره قیمت انرژی هماهنگ شوند.
وی افزود: ما همچنین بهدنبال هماهنگی اعضا برای پر کردن ذخیرهسازیهای گاز هستیم تا از ورود همزمان بسیاری از کشورهای عضو به بازار جلوگیری کنیم.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: ما برای آزادسازی ذخیرهسازیهای راهبردی نفت بهمنظور دستیابی به بیشترین اثر ممکن هماهنگ میشویم و اطمینان حاصل میکنیم که اقدامهای فوری کشورهای عضو بر بازار یکپارچه تأثیری نداشته باشد.
کمیسیون اتحادیه اروپا همچنین در حال برنامهریزی است تا در تاریخ ۲۲ آوریل (دوم اردیبهشت) طرحهای پیشنهادی خود را برای اقدام در زمینه قیمت انرژی منتشر کند تا در نشست غیررسمی هفته آینده رهبران اتحادیه اروپا به بحث و بررسی گذاشته شود.
فون در لاین ضمن تأکید بر لزوم اقدامهای ساختاری برای کاهش قیمت انرژی گفت: بازوی اجرایی اتحادیه اروپا بهطور جداگانه پیش از تابستان راهبرد برقرسانی را ارائه خواهد کرد.
وی گفت: ما بهای بسیار بالایی را برای وابستگی خود به سوختهای فسیلی جهان میپردازیم و واقعیت تلخ برای قاره ما این است که انرژی سوختهای فسیلی همچنان گرانترین گزینه در سالهای آینده خواهد بود.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا بیان کرد: راهبرد ما برای کربنزدایی نهتنها در سالهای گذشته تأیید شده است، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود.
