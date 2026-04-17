به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی با حضور مدیران شرکت گاز استان اصفهان و منطقه دو عملیات انتقال گاز بیان کرد: از تلاش‌های کارکنان شرکت ملی گاز ایران به‌ویژه همکاران شرکت گاز استان اصفهان و منطقه دو عملیات انتقال گاز در ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی می‌کنم.

وی پایداری جریان گاز در سراسر کشور با وجود فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ را نشانه‌ای از بلوغ سازمانی، یکپارچگی و آمادگی بالای عملیاتی در شرکت ملی گاز ایران دانست و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، مدیریت هزینه‌ها، برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جدید و بازنگری در رویکردهای عملیاتی در بخش‌های مختلف ضروری است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت اجرای جدی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف و فرهنگ‌سازی در این حوزه گفت: نقش‌آفرینی مؤثر واحدهای عملیاتی در زنجیره تأمین، انتقال و توزیع گاز و همچنین حوزه بهینه‌سازی مصرف باید مورد توجه جدی قرار گیرد.