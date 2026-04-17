۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

حفظ پایداری انرژی نیازمند نقش‌آفرینی ملی است

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی با حضور مدیران شرکت گاز استان اصفهان و منطقه دو عملیات انتقال گاز بر نقش‌آفرینی ملی در حفظ پایداری انرژی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشستی با حضور مدیران شرکت گاز استان اصفهان و منطقه دو عملیات انتقال گاز بیان کرد: از تلاش‌های کارکنان شرکت ملی گاز ایران به‌ویژه همکاران شرکت گاز استان اصفهان و منطقه دو عملیات انتقال گاز در ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی می‌کنم.

وی پایداری جریان گاز در سراسر کشور با وجود فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ را نشانه‌ای از بلوغ سازمانی، یکپارچگی و آمادگی بالای عملیاتی در شرکت ملی گاز ایران دانست و افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، مدیریت هزینه‌ها، برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جدید و بازنگری در رویکردهای عملیاتی در بخش‌های مختلف ضروری است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت اجرای جدی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف و فرهنگ‌سازی در این حوزه گفت: نقش‌آفرینی مؤثر واحدهای عملیاتی در زنجیره تأمین، انتقال و توزیع گاز و همچنین حوزه بهینه‌سازی مصرف باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

کد مطلب 6803361

