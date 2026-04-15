تشریح خدمات درمانی تامین اجتماعی در طرح نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در چارچوب طرح خدمات نوروزی تأمین اجتماعی در بخش مراجعین به مراکز درمانی، یک میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۳۸ مراجعه سرپایی، ۲۹۳۸۳ بستری جدید، ۶۴۳۲۴ مورد کل بستری‌های روز، مراجعه ۲۵۸۳ مصدوم و مجروح سرپایی و بستری ثبت شده است.

همچنین در بخش اعمال جراحی صورت گرفته در طرح نوروزی، ۴۰۲۶ مورد عمل جراحی الکتیو و ۳۷۸۵ مورد عمل جراحی اورژانس در مراکز درمانی تأمین اجتماعی در سراسر کشور انجام شده است.

آﻣﺎدﮔﻲ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲﻫﺎ، وﺟﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺼﺮفی، ﻟﻮازم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮدی و داروﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اورژاﻧﺲ و ﻣﻌﻤﻮل نیز در مدت اجرای طرح سلامت نوروزی مورد رصد و کنترل کامل قرار گرفت.

در راستای ارائه خدمت‌رسانی مناسب به مسافران نوروزی و مراجعین در شرایط جنگی کشور در مراکز درمانی و بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی، پیش‌بینی‌های لازم انجام و آمادگی کامل وجود داشت.

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌ گرفته در ایام تعطیلات نوروز، فعالیت تمام‌وقت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی تابعه مدیریت‌های درمان‌ تأمین اجتماعی استان‌ها استمرار داشت.

مدیران درمان تأمین‌اجتماعی استان‌ها و رؤسای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این سازمان در مدت اجرای طرح آماده‌باش نوروزی، به‌صورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران در واحدهای مشمول طرح به ویژه اورژانس مراکز را با رویکرد حفظ ایمنی بیماران، تحت نظارت کامل داشتند.

براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، پذیرش بیماران در ایام غیرتعطیل نوروزی نیز طبق روال جاری ادامه داشت.