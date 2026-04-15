۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

دولت واردات بدون انتقال ارز در مرزها را تمدید کرد

هیئت دولت در جلسه امروز با تمدید مهلت واردات کالاهای اساسی از استان‌های مرزی تا پایان شهریور، مجموعه‌ای از تسهیلات ویژه را برای واردکنندگان تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت دولت، با مصوبه‌ای جدید، مهلت واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید شد. براساس این تصمیم، دولت تسهیلات و مجوزهای لازم را برای تسهیل فرایند ورود کالاهای اساسی فراهم کرده است.

طبق این مصوبه، واردکنندگان کالاهای اساسی از محدودیت سقف و سابقه شخصی معاف شده‌اند و امکان تهاتر کالاهای صادراتی با کالاهای اساسی نیز مطابق تشریفات تعیین‌شده فراهم است. واردات انجام‌شده در این چارچوب به منزله رفع تعهد ارزی تلقی خواهد شد.

از نکات این مصوبه، اضافه‌شدن «دام زنده» به فهرست اقلام قابل واردات از طریق مرزهاست که می‌تواند بر تنظیم بازار و تأمین نیازهای داخلی اثرگذار باشد.

در مصوبه دیگر دولت، تدابیر ویژه‌ای برای تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نیز تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ در نظر گرفته شد تا از نوسانات احتمالی در ماه‌های پیش‌رو جلوگیری شود.

هادی رضایی

