سجاد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ابعاد عملیات‌های امدادی و خدماتی در روزهای اخیر پرداخت. وی با اشاره به وضعیت شهر در ایام نبرد رمضان اظهار کرد: در جریان حملات و اصابت‌های صورت گرفته، مجموعاً ۱۶ نقطه از بافت شهری کرمانشاه دچار خسارت شد که بلافاصله پس از وقوع هر حادثه، تیم‌های واکنش سریع آتش‌نشانی و اکیپ‌های مجهز خدمات شهری به کانون‌های آسیب‌دیده اعزام شدند تا از بروز بحران‌های ثانویه جلوگیری کنند.

وی در خصوص نحوه مداخله نیروهای شهری افزود: سازمان آتش‌نشانی بر اساس مأموریت‌های ذاتی خود، عملیات‌های اطفای حریق و امداد و نجات را در اولویت قرار داد و به موازات آن، نیروهای حوزه خدمات شهری مسئولیت سنگین آواربرداری سطحی، لایروبی، نظافت محیطی و در نهایت شست‌وشوی کامل معابر، محله‌ها و کوچه‌های درگیر حادثه را بر عهده گرفتند تا سیمای شهر در کمترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

جزئیات اعزام ماشین‌آلات سنگین و نیروهای جهادی به مناطق حادثه‌دیده

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به حجم گسترده لجستیک به کار گرفته شده در این حوادث، خاطرنشان کرد: برای مدیریت هر یک از نقاط اصابت، یک تیم عملیاتی متشکل از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی و کارگری به همراه ناوگانی شامل ۱۰ دستگاه کامیون، دو دستگاه لودر، دو دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه گریدر به منطقه اعزام شد. این حجم از ماشین‌آلات سنگین به ما اجازه داد تا با سرعت بالایی نسبت به بازگشایی معابر مسدود شده و جمع‌آوری نخاله‌های ناشی از تخریب اقدام کنیم.

یزدانی همچنین به روحیه جهادی کارکنان شهرداری در حمایت از آسیب‌دیدگان اشاره کرد و گفت: علاوه بر پاکسازی فضاهای عمومی، کمک به ساکنانی که منازل آن‌ها دچار خسارات جزئی شده بود نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفت؛ در همین راستا، نیروهای جهادی و پاکبانان مناطق با ورود به این واحدهای مسکونی، در امور نظافت و ساماندهی داخلی ساختمان‌ها به یاری شهروندان شتافتند تا باری از دوش خانواده‌های آسیب‌دیده برداشته شود.

تفکیک وظایف شهرداری و بنیاد مسکن در بازسازی زیرساخت‌ها

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اسکان و بازسازی‌های کلان پرداخت و تصریح کرد: بر اساس پروتکل‌های ابلاغی و تقسیم وظایف حاکمیتی، مسئولیت اسکان موقت شهروندان و همچنین پیگیری امور مرتبط با تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات منازل تخریب شده بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و تا این لحظه، مأموریت مستقیمی در این بخش به شهرداری واگذار نشده است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در پایان ضمن ابراز خرسندی از پایداری زیرساخت‌های شهری تأکید کرد: خوشبختانه در این حوادث، به هیچ‌یک از تأسیسات و زیرساخت‌های اصلی شهرداری آسیب جدی وارد نشده است. اولویت اصلی ما در وهله اول بازگشایی سریع شریان‌های اصلی و فرعی شهر و پاکسازی آوارهای سطحی بود که این مهم با تلاش شبانه‌روزی نیروهای مخلص خدمات شهری به سرانجام رسید و تمامی مسیرهای تحت تأثیر، اکنون قابل استفاده و تردد هستند.