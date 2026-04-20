۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

فرصت ویرایش و انتخاب محل در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی آغاز شد

فرصت ویرایش و انتخاب محل در آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی آغاز شد

فرصت مجدد ویرایش و تکمیل انتخاب محل در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب محل و ویرایش در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی از امروز دوشنبه ۳۱ فروردین در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شده است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۵ اردیبهشت 1405 می توانند با وارد کردن کد رهگیری نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام کنند.

چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی بالینی صبح پنجشنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ با حضور ۴۸۲ داوطلب در شهر تهران برگزار شد و کلید اولیه آزمون و پاسخنامه آزمون کتبی شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۴ بر روی سایت مرکز سنجش قرار گرفت.

نتایج آزمون کتبی ۵ بهمن ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و آزمون شفاهی براساس جدول زمانبندی در روزهای ۵ تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. کارنامه علمی چهارشنبه ۲۹ بهمن در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

افراد شرکت کننده در چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی تا ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ فرصت داشتند با وارد کردن کد رهگیری و با در نظر گرفتن جدول ظرفیت نهایی آزمون و جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم نسبت به انتخاب اولویت های محل تحصیل خود اقدام کنند.

براساس میزان جدول ظرفیت پذیرش چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی مجموع ظرفیت حدود ۱۷۰ ظرفیت رشته محل است.

زهره بال

