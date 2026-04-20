به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در نشست با جمعی از مقامات عالی قضایی، طی سخنانی با اشاره به ابعاد پیگیریهای حقوقی جنایات اخیر در حق ملت ایران، اظهار کرد: در راستای پیگیری حقوقی جنایات وارده به مردم ایران اسلامی توسط قوای متجاوز آمریکا و اسرائیل، در سطح بینالمللی، اقدامات فوقالعادهای ترتیب دادهایم؛ در این زمینه، «دادستان کل»، «معاونت بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر» و همچنین «مرکز وکلای قوه قضاییه» با همکاری و همراهی «وزارت امور خارجه»، ارتباطات و مکاتباتی با سازمانها و شخصیتهای متنفذ و مرجع بینالمللی برقرار کردهاند که نتیجه این اقدامات در آینده حاصل خواهد شد. تاکید ما آن است که با عنایت به هماهنگی و همافزایی حاصل شده در این عرصه، شخصیتهایی که در حوزهی پیگیری حقوقی جنایات وارده به مردم ایران در سطح بینالمللی، احساس وظیفه و مسئولیت میکنند، بهمنظور اجتناب از موازیکاری، با دستگاههای مذکور مرتبط شوند تا در این عرصه، وحدت رویه بیشتری ایجاد شود.
وی با اشاره به تسهیلاتی که عدلیه در جهت جبران خسارات وارده به مردم به واسطه جنگ تحمیلی، در نظر گرفته است، اظهار داشت: دستگاه قضا و مشخصاً «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» در جنگ رمضان همانند جنگ ۱۲ روزه، در راستای کارشناسی برآورد خسارات وارده به اموال و امکنه مردم، اقدامات عاجل و مطلوبی را انجام داد و در این جهت، از تمامی ظرفیتهای قانونی، بهره گرفته شد و مقرر شد گزارش خسارات کارشناسان رسمی مرکز وکلا به عنوان مستند جامع قضایی و در حکم «تأمین دلیل» تلقی شوند تا در پیشبرد امورات مردم در جهت جبران خسارات، تسهیل صورت گیرد.
وی با اشاره به اتخاذ تمهیدات ویژه جهت رسیدگی به پروندههای عناصر پیاده نظام دشمن تصریح کرد: به منظور رسیدگی به پروندههای عناصر همکار با رژیمهای متجاوز و عناصر ضدانقلاب که در اقدامات علیه امنیت کشور، مباشرت، مشارکت و معاونت داشتند، تمهیدات ویژهای اتخاذ شده است و منطبق با قانون، اجازات و ابلاغهای ویژه، در صورت نیاز، به مراجع و مقامات قضایی ذیصلاح صادر میشود. در این عرصه، دادستان کل کشور، تلاش وافری دارد. بدونتردید، اقدامات عناصری که با دشمن متجاوز همکاری میکنند، چه فردی که مبادرت به ترور و جاسوسی میکند و چه آنکه به سایر اقدامات ایذایی مبادرت میورزد و برای دشمن، تصویر و فیلم ارسال میکند و یا در جهت منافع نامشروع دشمن، فعالیت مجازی، سخنپراکنی و نشر دروغ میکند، همه در یک راستا قرار دارند و به حسبه و وفق قانون، قاطعانه و بدون اغماض به تمامی آنها رسیدگی خواهد شد.
رئیس عدلیه عنوان کرد: مجدداً تاکید داریم که احکام قطعی قضایی، به ویژه در حوزه عناصر همکار با دشمن، با لحاظ تمامی ترتیبات قانونی، به سرعت اجرایی شوند و در این رابطه با مرکز رسانه قوه قضاییه، هماهنگیهای لازم صورت گیرد تا جنبههای اطلاعرسانی و تبیینی برای مردم اتخاذ شود و مردم در جریان امور قرار گیرند.
وی در ادامه به مقوله تعیینتکلیف وضعیت زندانیان اشاره کرد و گفت: در دوره جنگ تحمیلی اخیر، در حوزه ساماندهی زندانیان، اقدامات نافعی صورت گرفت و مشخصاً به تعداد کثیری از زندانیان واجدشرایط، با لحاظ ترتیبات قانونی، مرخصی اعطاء شد.همچنین بسیاری از شکات خصوصی نیز در اثر گسترش فضای همدلی در کشور، از شکایات خود صرفنظر کردند. این نکته را نیز باید ذکر کنم که خانوادههای زندانیان در طول جنگ، همکاری مثبتی با سازمان زندانها داشتند.
محسنی اژهای با اشاره به مقوله ترخیص کالاها از مبادی ورودی اظهار کرد: قوه قضاییه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، در بخشهای مختلف به دستگاههای اجرایی، کمک و مساعدت داشت؛ مشخصاً در حوزه ترخیص کالا، در مناطق مرزی و بندری، مقامات قضایی ذی ربط، مساعدتهای زیادی داشتند تا هم کالاهای وارد شده از حملات دشمن مصون بمانند و هم در عرصه توزیع مایحتاج عمومی مردم، خلل و خدشه ایجاد نشود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، مسئولان و کارکنان قضایی در سراسر کشور تلاش وافری به خرج دادند تا حتیالمقدور امورات قضایی و حقوقی مردم بر روی زمین نماند. این اعزه، بعضاً در زیر بمبارانهای دشمن نیز محل خدمت خود را ترک نکردند؛ از همه این بزرگواران کمال تشکر و امتنان را دارم. تعدادی از همکاران ما در جریان جنگ تحمیلی اخیر به درجه رفیع شهادت نائل شدند که برای همه آنها علوّ درجات را از درگاه خداوند مسئلت داریم و به خانوادههای معزز آنان تبریک و تسلیت میگوییم؛ همچنین تعدادی از همکاران قضایی نیز در جریان این جنگ، دچار مجروحیت شدند که شفای عاجل آنان را از خداوند مسئلت میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی در نبرد و مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، سر سوزنی از هیچیک از خواستهها و سیاستهای کلی خود که توسط رهبری معظم انقلاب لحاظ شده است، کوتاه نیامده و کوتاه نخواهد آمد. مردم غیرتمند و بابصیرت ما کماکان در خیابانها هستند؛ قوای مسلح سلحشور ما همچنان در میدان، دست به ماشه حضور دارند. دیپلماتهای ما نیز بهعنوان ضلع سوم این مجموعهی متحد و بههمپیوسته، مشغول انجام تکالیف خود هستند؛ از همه این جانفدایان ایران، کمال تشکر و امتنان را داریم و دوام توفیقاتشان را از خداوند مسئلت میکنیم.
