ظرفیت قابل توجه کشورهای آسیای میانه برای توسعه همکاری‌ فناورانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، در نشست مشترک معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با وزیر علوم با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای تقویت ارتباط میان نهادهای سیاست‌گذار و زیست‌بوم نوآوری گفت: شکل‌گیری تعامل و هم‌افزایی میان مرکز راهبری ستادها و مجموعه‌های فعال در حوزه همکاری‌های بین‌المللی، زمینه پیشبرد مؤثرتر برنامه‌های مشترک در سال‌های اخیر را فراهم کرده است.

بهرامی با اشاره به برخی برنامه‌های انجام‌شده برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: در رویدادهایی همچون نمایشگاه‌های «ایران‌ساخت»، «ایران اکسپو» و همچنین برنامه‌هایی که با هدف توسعه همکاری‌ها با کشورهای مختلف از جمله کشورهای آفریقایی برگزار شد، تلاش کردیم بستر معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش تعاملات بین‌المللی آن‌ها را فراهم کنیم.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به شرایط منطقه و تحولات حوزه تعاملات بین‌المللی تصریح کرد: در شرایط کنونی، ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه اهمیت ویژه‌ای یافته و می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه همکاری‌ها ایجاد کند. در برخی موارد حتی این ارتباطات اقتصادی می‌تواند سریع‌تر از روابط سیاسی پیش برود و زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها شود.

بهرامی، در ادامه به ظرفیت‌های موجود در برخی کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت: کشورهای همسایه و به‌ویژه برخی کشورهای آسیای میانه ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه همکاری‌های فناورانه و اقتصادی دارند که می‌توان از آن‌ها برای گسترش بازار محصولات دانش‌بنیان بهره گرفت.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، با تأکید بر نقش نهادهای سیاست‌گذار و تسهیل‌گر خاطرنشان کرد: مجموعه‌هایی مانند سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی می‌توانند با نقش‌آفرینی در حوزه سیاست‌گذاری و تسهیل ارتباطات، زمینه گسترش همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کنند.

وی در پایان با اعلام آمادگی برای همکاری‌های بیشتر افزود: مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آمادگی دارد در صورت نیاز، از ظرفیت‌های کارشناسی و گروه‌های تخصصی خود برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه توسعه بازار و همکاری‌های بین‌المللی استفاده کند تا مسیر رشد و امیدآفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان هموارتر شود.

در این نشست همچنین دبیران ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ضمن تشریح فعالیت‌ها و چشم‌اندازهای ستاد در حوزه تعاملات بین‌المللی، به تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای جهانی، شناسایی و رفع موانع صادرات محصولات فناورانه و طراحی برنامه‌های مشترک برای توسعه تعاملات علمی و فناوری پرداختند. در پایان مقرر شد پیشنهادها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در قالب یک بسته سیاستی و اجرایی جمع‌بندی و برای طرح در سطوح تصمیم‌گیری ارائه شود.