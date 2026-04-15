تأکید بر تحقق عدالت آموزشی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهینی عصر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد، از تلاشهای مجموعه آموزشوپرورش در سال گذشته قدردانی کرد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای اخیر، بهویژه دانشآموزان شهید، اظهار کرد: ایثار این عزیزان نشاندهنده پیوند عمیق نظام تعلیم و تربیت با ارزشهای انقلاب و دفاع از کشور است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد آموزشوپرورش در سال ۱۴۰۴ افزود: این مجموعه با وجود شرایط دشوار، دستاوردهای قابل توجهی در حوزههای مختلف کسب کرده و نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی استان داشته است.
وی با تأکید بر برنامههای پیشرو تصریح کرد: در سال ۱۴۰۵ باید گامهای جدیتری در مسیر توسعه برداشته شود و اجرای نهضت عدالت آموزشی در دستور کار قرار گیرد.
شاهینی ادامه داد: تحقق عدالت آموزشی هم در حوزه زیرساختها و هم در بخش برنامههای آموزشی نیازمند همکاری همه دستگاهها، بهویژه مشارکت خیرین است.
وی با اشاره به حضور پررنگ دانشآموزان در عرصههای اجتماعی گفت: این همراهی نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری نسل جوان و نقشآفرینی آنان در صحنههای مختلف است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: با همافزایی میان دستگاهها و تلاش مجموعه آموزشوپرورش، میتوان مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه زیرساختها را با شتاب بیشتری دنبال کرد.
