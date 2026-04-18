به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهینی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به عملکرد سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۷ جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان برگزار شد که حاصل آن تصویب ۴۹۴ مصوبه در حوزههای مختلف بود.
وی با اشاره به فعالیت کارگروههای تخصصی افزود: کارگروه اقتصادی و اشتغال با ۲۳ جلسه، ۲۰۳ مصوبه به ثبت رساند و کارگروه آموزش و پژوهش نیز در ۸ جلسه، ۸۷ مصوبه داشت. همچنین کارگروه زیربنایی با ۱۲ جلسه به ۱۱۰ مصوبه رسید و کارگروه اجتماعی، سلامت، بانوان و خانواده نیز در ۵ جلسه، ۳۴ مصوبه را به تصویب رساند.
مدیر برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه ادامه داد: کارگروه توسعه مهارت بهعنوان یکی از کارگروههای جدید نیز در ۵ جلسه، ۲۵ مصوبه داشته و برنامهریزی شده در سال جاری جلسات این کارگروهها بهصورت منظم و ماهانه برگزار شود تا روند اجرای مصوبات با جدیت بیشتری دنبال شود.
شاهینی با اشاره به وضعیت بودجهای استان تصریح کرد: با ابلاغ بودجه سال ۱۴۰۵، عملاً پرونده بودجه سال گذشته بسته شده و تنها برخی موارد مرتبط با درآمدهای ناشی از مولدسازی و اوراق مالی باقی مانده که در حال تعیین تکلیف است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای ملی افزود: دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند در ابتدای سال از اعتبارات ملی بهرهمند شوند، چرا که این موضوع نقش مهمی در پیشبرد پروژهها و جبران کمبود منابع است.
مدیر برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه به عملکرد استان در جذب اعتبارات اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل منابع مختلف به استان تخصیص یافت که از این میزان، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به جدولهای اصلی بوده است.
شاهینی با قدردانی از برخی دستگاهها عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و برخی دستگاههای اجرایی با عملکرد مناسب توانستند بهطور کامل اعتبارات خود را جذب کنند، هرچند برخی دیگر به دلایل مختلف موفق به تحقق کامل سهم خود نشدند.
وی همچنین به مدیریت شرایط خاص استان اشاره کرد و افزود: با وجود چالشهای ناشی از شرایط اخیر، از جمله مسائل مرتبط با جنگ، مدیریت مناسبی در سطح استان انجام شد و کرمانشاه در مقایسه با سایر استانها جایگاه قابل قبولی در جبران خسارات و ساماندهی امور به دست آورد.
مدیر برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه در پایان گفت: در این جلسه بررسی مصوبات کارگروهها و ارائه گزارشهایی در حوزه اشتغال در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود تصمیمات لازم برای تسریع در روند توسعه استان اتخاذ شود.
