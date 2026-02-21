به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان صحنه بعد از ظهر شنبه به ریاست عباداله کنجوریان فرماندار شهرستان و با حضور معاونان فرمانداری، بخشدار مرکزی، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سالن اجتماعات فرمانداری صحنه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، یوسفوند رئیس آموزش و پرورش شهرستان صحنه ضمن خیرمقدم به اعضای شورا، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های آموزشی، پرورشی و عمرانی ارائه کرد و بر ضرورت تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و انسجام مدیریتی به‌منظور ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود شاخص‌های فضاهای تحصیلی تأکید کرد.

در ادامه، حدیث جعفری معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری صحنه با رویکردی کارشناسی به تشریح چالش‌های موجود در مسیر احداث مدارس جدید پرداخت و گفت: تعیین دقیق مختصات UTM، تثبیت مالکیت اراضی آموزشی، رفع تداخلات ثبتی و تسریع در صدور اسناد مدارس در برخی روستاها، از مهم‌ترین موانع پیش‌روی پروژه‌های آموزشی است که با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و ثبتی، قابل رفع خواهد بود.

سپس عباداله کنجوریان فرماندار صحنه با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه عدالت آموزشی اظهار کرد: به دستور رئیس‌جمهور و در چارچوب تأکیدات استاندار کرمانشاه، جمع‌آوری مدارس کانکسی و نوسازی مدارس فرسوده به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت در برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در شهرستان صحنه، مدارس کانکسی واقع در چهار روستای دارای بیش از ۱۰ دانش‌آموز، با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به پیمانکاران و خیرین واگذار شده و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، این پروژه‌ها در هفته دولت سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان صحنه با تأکید بر اینکه توسعه فضاهای استاندارد آموزشی زیرساخت اصلی تحقق عدالت آموزشی است، تصریح کرد: جایگزینی مدارس کانکسی با فضاهای ایمن و استاندارد، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق شهری و روستایی دارد.

کنجوریان در بخش دیگری از سخنان خود، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با توجه به در پیش بودن عید نوروز، از شهرداری خواست با برنامه‌ریزی منسجم نسبت به رنگ‌آمیزی و بهسازی مدارس واقع در معابر اصلی اقدام کند و از دهیاران نیز خواست در ایام تعطیلات نوروزی، با همکاری نیروی انتظامی نسبت به حراست و صیانت از فضاهای آموزشی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم سرایداران مدارس در حفظ و نگهداری اموال عمومی، از نیروهای انتظامی درخواست کرد نشست‌های آموزشی و تخصصی لازم را برای این قشر برگزار کنند و از آموزش و پرورش شهرستان خواست نسبت به تهیه «اطلس رنگی مدارس شهرستان» با هدف برنامه‌ریزی دقیق در حوزه زیباسازی و بهسازی مدارس اقدام کند.

فرماندار صحنه در ادامه از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حمایت همه‌جانبه‌ای از آموزش و پرورش داشته باشند و تأکید کرد: پشتیبانی از نظام تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری بنیادین برای توسعه پایدار شهرستان، استان و کشور است.

وی همچنین از دهیاران و مراکز بهداشتی خواست با اطلاع‌رسانی مؤثر، خانواده‌هایی را که نوآموزان پنج تا شش ساله آن‌ها هنوز در طرح سنجش شرکت نکرده‌اند، تا پایان فروردین‌ماه به مراکز سنجش هدایت کنند.

در پایان این نشست، رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان صحنه ضمن تقدیر از تلاش‌های معلمان، مدیران و مجموعه آموزش و پرورش، با اشاره به کسب رتبه برتر استان کرمانشاه در ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش کشور، این موفقیت را حاصل مدیریت منسجم، برنامه‌محوری و تعامل مؤثر میان اعضای شورا و دستگاه‌های اجرایی شهرستان دانست.