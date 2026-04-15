به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به عملکرد آموزشوپرورش استان کرمانشاه در سال گذشته اظهار کرد: این مجموعه با تلاش مجموعه مدیریتی و فرهنگیان توانست در ارزیابیهای ملی، جایگاه نخست شورای آموزشوپرورش کشور را کسب کند.
وی با بیان اینکه این موفقیت حاصل برگزاری منظم جلسات و پیگیری مصوبات بوده است، افزود: علاوه بر این، در حوزه پژوهش نیز آموزشوپرورش استان توانست رتبههای برتر کشوری را به دست آورد و حتی از سوی مراجع علمی به عنوان مجموعهای پیشرو معرفی شود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمانشاه ادامه داد: در بخشهای مختلفی همچون تحول اداری، انتصاب مدیران، اجرای طرح رتبهبندی و ساماندهی نیروی انسانی نیز عملکرد استان قابل توجه بوده و در برخی حوزهها رتبه اول کشور به دست آمده است.
وی با اشاره به اجرای طرح رتبهبندی فرهنگیان گفت: از میان حدود ۱۰ هزار مشمول این طرح، بیش از ۹۷ درصد فرهنگیان استان موفق به دریافت رتبه شدند که این میزان، کرمانشاه را در جایگاه نخست کشور قرار داد.
محبی در ادامه به اقدامات انجامشده در دوران جنگ رمضان اشاره کرد و افزود: در همان ساعات ابتدایی آغاز این شرایط، تصمیمات فوری برای حفظ ایمنی دانشآموزان اتخاذ شد و با اطلاعرسانی سریع، زمینه بازگشت ایمن آنان به خانوادهها فراهم شد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط خاص، روند آموزش متوقف نشد و از طریق بسترهای مجازی، مدرسه تلویزیونی و بستههای آموزشی، آموزش دانشآموزان تا پایان سال ادامه پیدا کرد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمانشاه همچنین از نقش فعال فرهنگیان در عرصههای مختلف سخن گفت و افزود: بسیاری از معلمان با تعهد بالا حتی در شرایط دشوار، آموزش را در مناطق مختلف و به شیوههای متنوع دنبال کردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات حمایتی اشاره کرد و گفت: در این مدت، علاوه بر حمایت از فرهنگیان آسیبدیده، امکانات آموزشی برای اسکان برخی خانوادهها نیز فراهم شد و خدمات مختلفی به آنان ارائه شد.
محبی در پایان با اشاره به اقدامات اداری و مالی بیان کرد: پرداخت بهموقع مطالبات، صدور سریع احکام و افزایش حقوق فرهنگیان از جمله اقداماتی بود که در راستای بهبود وضعیت معیشتی این قشر انجام شد.
نظر شما