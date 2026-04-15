به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی‌نژاد در مراسم تجلیل از هنرمندان به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی، از تلاش‌های هنرمندان استان در حوادث اخیر به عنوان تجلی هنر انقلاب اسلامی یاد کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های هنری طی چهل روز اخیر، گفت: هنرمندان ما از همان ابتدای این نبرد پای کار بودند و با خلق آثار هنری، روایتگر حماسه‌های میدان و خیابان شدند و این تلاش‌ها نه تنها در شهرها بلکه در روستاها و میان عشایر استان نیز دیده شد.

رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در طول این مدت، هنرمندان با تولید آثار متنوعی از گرافیک و پوستر تا شعر، تئاتر خیابانی، فیلم و نماهنگ، روحیه حماسی مردم استان را ثبت و بازآفرینی کردند و نقش خود را در تثبیت هویت فرهنگی و تاریخی منطقه ایفا نمودند.

وی همچنین به اهمیت بازآفرینی حماسه‌های تاریخی استان اشاره کرد و گفت: برنوی عشایر و تلاش‌های تاریخی مردم استان از دوران سهراب خان ایلخان بزرگ تا دوران مبارزات علیه استعمار، همه بخشی از سرمایه‌های هویتی ما هستند که هنرمندان امروز با تولید آثار هنری آن‌ها را برای نسل‌های آینده حفظ می‌کنند.

اسلامی در پایان از صد نفر از هنرمندانی که در طی این جنگ فعال بودند و آثار خود را ارائه کردند، قدردانی کرد و تأکید کرد که روایتگری این حماسه‌ها وظیفه‌ای ماندگار برای هنرمندان استان است.