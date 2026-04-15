شهرداری قم برای حمایت و اکران شهری آثار پویش «جهاد هنرمندانه»آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکریان، بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از کارگاه میدانی پویش «جهاد هنرمندانه» که در دانشگاه ملی مهارت استان قم برگزار شد، با اشاره به کیفیت آثار ارائه‌شده از سوی دانشجویان دانشگاه ملی مهارت در این پویش اظهار کرد: امروز در این رویداد حضور یافتیم و از نزدیک شاهد فعالیت هنرمندانی بودیم که در دانشگاه ملی مهارت شهر مقدس قم مشغول تولید آثار فرهنگی و هنری هستند.



وی افزود: خروجی این پویش نشان می‌دهد دانشجویان این دانشگاه با وجود فعالیت‌های گمنام اما مؤثر، توانسته‌اند آثار بسیار فاخر و ارزشمندی تولید کنند، آثاری که در سطح کشور برجسته شده و اکنون به صورت گسترده در فضای مجازی دست به دست می‌شود.



سرپرست سازمان فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرداری قم با تأکید بر ضرورت تقویت این ظرفیت ادامه داد: پتانسیل قابل توجهی در میان دانشجویان هنرمند این دانشگاه وجود دارد و با یک حمایت هدفمند می‌توان این ظرفیت را چند برابر کرد و زمینه دیده شدن هرچه بیشتر آثار این پویش را فراهم آورد.



ذاکریان با بیان اینکه شهرداری قم برای بهره‌گیری از این ظرفیت اعلام آمادگی کرده است، تصریح کرد: در صورتی که آثار تولیدشده از قابلیت لازم برای اکران شهری برخوردار باشند، آمادگی داریم این آثار را در سطح شهر مقدس قم به نمایش بگذاریم تا پیام و محتوای آنها در معرض دید عموم شهروندان قرار گیرد.



وی در ادامه به پویش دیگری با عنوان «وعده صادق ۴» اشاره کرد و گفت: این بستر نیز برای حضور همین هنرمندان دانشگاهی و هنرمندان استان قم و حتی فعالان فرهنگی کشور فراهم است تا آثار هنری خود را در آن بارگذاری کنند و پس از داوری، از آثار منتخب حمایت شود.



سرپرست سازمان فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرداری قم افزود: برای این پویش، جوایز خوبی در نظر گرفته شده و آثار برگزیده در رتبه‌های اول تا سوم در بخش‌های متنوع مورد حمایت قرار می‌گیرند و این حمایت‌ها شامل اکران شهری، چاپ کتابچه، تولید محتوا و همچنین پشتیبانی از طرح‌های آینده هنرمندان خواهد بود.



وی با اشاره به اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری مستمر با دانشجویان دانشگاه ملی مهارت گفت: آمادگی داریم در حوزه‌های مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی با این دانشجویان همکاری داشته باشیم تا آثار آنان علاوه بر فضای دانشگاهی، در سطح شهر نیز اکران و عرضه شود.



ذاکریان خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها صرفاً محدود به شرایط کنونی و موضوع ایستادگی مردم در جنگ نخواهد بود، بلکه در آینده و پس از عبور از این مقطع نیز می‌توان از این ظرفیت هنری برای طرح موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی در سطح شهر بهره گرفت.