۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

کاهش ۴۷ درصدی معوقات کارگری در خراسان جنوبی؛ ثبت ۱۱ هزار شغل در سامانه

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از کاهش ۴۷ درصدی معوقات کارگری، تحقق ۹۹.۷ درصدی تعهد اشتغال و ثبت بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی در سامانه ملی رصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی بعدازظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از وضعیت بازار کار، اظهار کرد: طی سال گذشته ۱۳ جلسه کارگروه تخصصی اشتغال در استان برگزار شد که حاصل آن تصویب ۹۸ مصوبه بوده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۸۱ مصوبه اجرایی شده و ۱۷ مصوبه نیز در دست اجرا قرار دارد، افزود: هیچ مصوبه‌ای بدون تعیین تکلیف باقی نمانده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به موضوع معوقات کارگری، گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور استاندار، میزان معوقات کارگری از ۱۲۳ میلیارد تومان به ۶۴ میلیارد تومان کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۴۷ درصدی است.

اشرفی بیان کرد: این کاهش در حوزه‌های مختلف از جمله پیمانکاران راه و شهرسازی، شرکت آب و فاضلاب و واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی محقق شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی نیروهای کارگری در برخی واحدها از جمله دانشگاه بیرجند، افزود: با برگزاری جلسات متعدد و تعامل با کارفرمایان و دستگاه‌های مرتبط، بخشی از نیروها به کار بازگشته و برای سایر افراد نیز استفاده از ظرفیت بیمه بیکاری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد دارای شناسنامه بیمه تأمین اجتماعی در استان فعال هستند و مسائل کارگری این واحدها به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

اشرفی با اشاره به وضعیت ثبت اشتغال در سامانه ملی رصد گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۳۳۳ فرصت شغلی در این سامانه ثبت شده که معادل ۹۹.۷ درصد تعهد اشتغال استان است.

وی افزود: از این تعداد، ۴۰ درصد مربوط به افراد دارای مدرک دیپلم بوده و به لحاظ توزیع جغرافیایی نیز ۵۳ درصد اشتغال در مناطق روستایی و ۴۷ درصد در مناطق شهری ثبت شده است.

به گفته وی، از نظر جنسیتی نیز ۵۵ درصد فرصت‌های شغلی به مردان و ۴۵ درصد به زنان اختصاص دارد.

اشرفی خاطرنشان کرد: بیشترین سهم اشتغال ایجاد شده مربوط به بخش کشاورزی، سپس خدمات و در نهایت صنعت است و ۹۳ درصد اشتغال‌ها نیز در قالب خوداشتغالی شکل گرفته است.

وی در پایان به وضعیت مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۸۲ پرونده معرفی شده به بانک‌ها، تاکنون ۲۳۸ پرونده به مبلغ ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که منجر به ایجاد ۵۰۴ فرصت شغلی شده است.

کد مطلب 6801947

