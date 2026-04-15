۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

نقل و انتقال از کنسولگری‌های کشور، نیازمند استعلام دادستانی است

هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشور نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به دستور دادستان کل کشور جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده از قوانین در جنگ ظالمانه اخیر و جنایت ددمنشانه علیه مردم کشورمان اظهار داشت: در این راستا و بر اساس بخشنامه صادره این سازمان خطاب به دفاتر اسناد رسمی، هرگونه نقل و انتقال با استناد به وکالت نامه‌های صادره از کنسولگری‌های کشورمان از نهم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نیازمند استعلام از دادستانی کل کشور می‌باشد.

وی در تشریح مبنای حقوقی توقیف اموال و سلب مالکیت‌ها گفت: با فقدان عنصر معنوی تابعیت به عنوان یکی از ارکان اساسی تابعیت اعم از رابطه معنوی و مادی و تزلزل انتساب، موجبات تزلزل حقوق اشخاص از جمله حقوق مالکیت فراهم می‌شود.

