۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

تداوم اجرای پروژه‌های گردشگری، معدن و کشاورزی شهرستان مروست

یزد - فرماندار مروست از پیگیری و اجرای بی‌وقفه و مستمر پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان در حوزه‌های مختلف نظیر گردشگری، معدن و کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فلاحتی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان مروست طی ۴۰ روز گذشته از پیگیری پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در این راستا ۲ باب مدرسه با همت خیرین در حال تکمیل و نوسازی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر شهرستان مروست برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با توجه به زاویه تابش و ساعات آفتابی گفت: بر این اساس حدود ۱۲۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده و یا در حال انجام است.

فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود از انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با بالاترین میزان مشارکت مردمی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

فرماندار مروست در پایان با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی شهرستان با جدیت در حال اجراست خاطرنشان کرد: توسعه شهرستان مروست در حوزه‌های گردشگری، معدن و کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

