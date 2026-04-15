به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فلاحتی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهرستان مروست طی ۴۰ روز گذشته از پیگیری پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی در شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در این راستا ۲ باب مدرسه با همت خیرین در حال تکمیل و نوسازی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کم نظیر شهرستان مروست برای توسعه نیروگاههای خورشیدی با توجه به زاویه تابش و ساعات آفتابی گفت: بر این اساس حدود ۱۲۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده و یا در حال انجام است.
فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود از انجام هماهنگیهای لازم جهت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با بالاترین میزان مشارکت مردمی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.
فرماندار مروست در پایان با بیان اینکه پروژههای عمرانی شهرستان با جدیت در حال اجراست خاطرنشان کرد: توسعه شهرستان مروست در حوزههای گردشگری، معدن و کشاورزی در دستور کار قرار دارد.
نظر شما