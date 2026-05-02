محمدمهدی میرجلیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث نیروگاه ۷ مگاواتی در شهرستان اشکذر اظهار کرد: ۴۰ درصد از ظرفیت کل این پروژه هماکنون وارد مدار شده است.
وی افزود: برای تحقق این بخش از پروژه، حدود ۴ هزار پنل خورشیدی نصب و راهاندازی شده است.
مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد سرمایهگذاری صورت گرفته برای این طرح را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تکمیل و بهرهبرداری کامل از این نیروگاه در سال جاری میتواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار صنایع و کاهش مصرف سوختهای فسیلی در استان یزد ایفا کند.
نظر شما