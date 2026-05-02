  1. استانها
  2. یزد
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۰

بهره‌برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی در اشکذر

یزد - مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: ۴۰ درصد از ظرفیت نیروگاه ۷ مگاواتی در شهرستان اشکذر وارد مدار شده است.

محمدمهدی میرجلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به احداث نیروگاه ۷ مگاواتی در شهرستان اشکذر اظهار کرد: ۴۰ درصد از ظرفیت کل این پروژه هم‌اکنون وارد مدار شده است.

وی افزود: برای تحقق این بخش از پروژه، حدود ۴ هزار پنل خورشیدی نصب و راه‌اندازی شده است.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این طرح را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تکمیل و بهره‌برداری کامل از این نیروگاه در سال جاری می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار صنایع و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در استان یزد ایفا کند.

کد مطلب 6817284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها