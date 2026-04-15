استان یزد آماده برگزاری یک انتخابات پرشکوه در ۱۱ اردیبهشت

اسماعیل دهستانی با بیان اینکه یزد بیش از ۹۴۵ شعبه اخذ رای و ۱۳۰۴ نامزد تایید صلاحیت شده در حوزه شهری دارد افزود: در حوزه روستایی نیز، با توجه به مهلت قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات نظارت شهرستان ها تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵، نامزدهای اصلی اعلام خواهند شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اظهار داشت : انتخابات در استان یزد برای کسب عضویت ۱۳۲ کرسی شوراها در ۲۴ شهر و ۱۲۸۰ کرسی شوراها در ۴۰۶ روستای استان برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان یزد با وجود شرایط جنگی و آتشبس موقت، اما همهی زیرساختهای فنی و انسانی لازم جهت برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی در ستاد انتخابات استان فراهم شده است و در صورت ابلاغ مسئولین کشوری، ۱۱ اردیبهشت ماه شاهد استقبال خوبی از صندوقهای رای خواهیم بود.
دهستانی در پایان خاطرنشان کرد: البته ملاک عمل نهایی، تشخیص مسئولین ذیربط ملی است که تمام جوانب سیاسی، امنیتی، اجتماعی و لجستیکی را در سراسر کشور مد نظر قرار میدهند.
