به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم جلیلی ظهر شنبه در ستاد خدمات سفر استان از اقامت ۳ هزار و ۲۳۷ گردشگر در مراکز رسمی و نیمه‌رسمی این شهرستان تا پایان روز ۱۴ فروردین خبر داد و اظهار کرد: در همین مدت بیش از ۶۳ هزار و ۶۱۸ نفر از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و دست‌ساز ملایر بازدید کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار بازدید تا پایان روز ۱۴ فروردین مرطوب به باغ تاریخی سیفیه با ۱۹ هزار و ۸۴۰ نفر بوده است، ادامه داد: مجموعه جهان کوچک ۱۹ هزار و ۴۲۰ نفر، بازار تاریخی ۵ هزار و ۸۱۰ نفر، محوطه‌های تاریخی ۲ هزار و ۴۹۸ نفر و مجموعه کروکودیل ۳ هزار نفر بازدید کننده داشته‌اند.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان ملایر با بیان اینکه برخی جاذبه‌ها به دلیل شرایط پیش آمده امکان ارائه خدمات نداشتند، بیان کرد: در مجموع، نسبت به سال‌های گذشته شاهد کاهش در آمار اقامت رسمی و بازدید از جاذبه‌ها بودیم.

وی از راه‌اندازی ۳۰ تا ۴۰ غرفه صنایع‌دستی ویژه بانوان در مجموعه جهان کوچک خبر داد و گفت: این غرفه‌ها با همکاری شهرداری و شورای اسلامی در ساختمان‌های بادگیر یزد و عمارت خورشید ایجاد شده و آماده ارائه خدمات به گردشگران است.