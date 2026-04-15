به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی عصر چهارشنبه در بازدید استاندار بوشهر از روند ساخت سد دالکی اظهار کرد: در راستای قولی که به مردم استان و شهرستان داده بودیم تلاش کردیم تا پروژه سد دالکی مطابق برنامه زمانبندی برای آبگیری پیش برود و سعی کردیم پروژه توقف خاصی نداشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط پیش آمده در کشور اندکی تاخیر در کار پیش آمد ولی برای جبران آن هم برنامه زمانبندی‌ را به روز کردیم که انشالله با تامین مالی که در حال پیگیری است و با توجه به ظرفیت و حجم تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی در کارگاه این عقب ماندگی را جبران کنیم و براساس قولی که به مردم استان داده ایم تا در پایان سال ۱۴۰۵ شروع آبگیری این سد را داشته باشیم .

مدیرعامل آب منطقه‌ای بوشهر افزود: پروژه سد دالکی در حال حاضر بدنه نزدیک به ۵۵ متر ارتفاع و پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۶۳ درصد است.

تامین مصالح و منابع مالی

وی گفت: پیگیری های برای تامین مصالح مورد نیاز و منابع مالی انجام شده و توافقات خوبی صورت گرفته است تا به هدف نهایی که آبگیری در پایان سال است دست یابیم.

وی با بیان اینکه پروژه‌های مختلفی در سطح استان در حال اجرا است، افزود: سدهای دالکی و سد دهرود در شهرستان دشتستان، سد خواییز و باهوش در شهرستان تنگستان، سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی و سد باغان هم که تقریباً مشترک شهرستان جم و بخشی هم در شهرستان دشتی و سد اخند در شهرستان عسلویه پروژه‌هایی هستند که در راستای تامین آب شرب و کشاورزی در سطح استان در حال فعالیت هستند.